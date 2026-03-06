Joaquín Anduro 06 MAR 2026 - 16:30h.

Compartir







Una de las grandes sensaciones de LALIGA HYPERMOTION 25/26 es Sergio Arribas, que busca devolver al Almería a la máxima categoría instalado como el máximo anotador de la división de plata. Esto le ha llevado a tener el interés de clubes como el Ajax de Ámsterdam, algo a lo que responde el propio futbolista aclarando su situación contractual en la que el Real Madrid también tiene parte.

El jugador de Leganés ha concedido una entrevista para el Diario de Almería en la que recalca su contrato con el conjunto indálico al ser preguntado por el interés desde la capital de los Países Bajos: "Quién sabe. Yo soy del Almería, estoy feliz aquí, con contrato hasta 2029 y mucha temporada por medio en el tramo más importante, que es en lo que estoy centrado ahora mismo".

"Lo que sea mejor para el Almería y elijan los directivos, será. Estoy centrado aquí, contento con mi familia y dando el máximo con mis compañeros para lograr el objetivo de subir a Primera. Ya se verá", declaró Sergio Arribas.

En agosto de 2023, el Almería pagó al Real Madrid seis millones de euros por el 50% de los derechos del mediapunta pero, tal y como él mismo confirma, el club blanco no tiene poder de decisión sobre su futuro, además de negar contactos de cara a una posible repesca: "Soy del Almería, aunque me fichara al 50% la decisión es suya, no del Madrid".

Sergio Arribas brilla en un Almería en el que ya es historia

Este interés del Ajax se suma al de Arabia Saudí hace unos meses cuando intentó comprar a un futbolista que ha explotado como goleador esta campaña con 15 goles en LALIGA HYPERMOTION sin ser delantero y con una cláusula de 40 millones de euros. Sergio Arribas es una de las principales bazas para que el Almería recupere la categoría perdida hace dos temporadas a pesar de los nueve tantos del madrileño, que brilló ya ahí como máximo anotador.

PUEDE INTERESARTE De su primera expulsión a su partido con más goles y asistencias: Cristiano Ronaldo contra el Almería antes de ser propietario

A sus 24 años, acercándose a su madurez futbolística, el zurdo sigue demostrando que se le queda pequeña la categoría con 15 goles y siete asistencias que le colocan entre las principales estrellas de la misma. No en vano, sólo Yeremay Hernández le supera en valor de mercado en la web especializada Transfermarkt, con 10 millones, igualado con Mika Mármol.

Tal es el impacto de Arribas en apenas tres temporadas con el Almería que ya se ha colado en el top 10 de máximos goleadores del club con 33 dianas, igualando a Quique González en el octavo puesto. Con su tanto al Albacete la pasada jornada, el jugador superó a dos históricos como Álvaro Negredo y Charles y buscará seguir aumentando sus cifras buscando acercarse al liderato compartido por Leo Ulloa y Fernando Soriano, con 48.