Diego Páez de Roque Madrid, 26 FEB 2026 - 12:48h.

Cristiano Ronaldo se ha llegado a enfrentar hasta en 7 ocasiones al Almería

Donald Trump sueña con Cristiano Ronaldo en Estados Unidos: "Te necesitamos"

Compartir







Esta mañana se ha confirmado la compra del 25% de las acciones de la Unión Deportiva Almería por parte de Cristiano Ronaldo. El club andaluz ya lo ha confirmado en sus redes sociales y el propio Cristiano lo ha compartido en sus redes sociales con el mensaje "vamos con todo".

"Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la cantera", señaló Mohamed Al Khereiji, presidente del Almería.

PUEDE INTERESARTE El verdadero y solidario motivo del parón de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí y la fecha de su vuelta

Los cruces entre Cristiano Ronaldo y el Almería

Durante su etapa en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo se ha enfrentado a la UD Almería hasta en 7 ocasiones, todas ellas correspondientes a LALIGA EA SPORTS. Algunos de estos partidos son recordado tanto por los goles como por las expulsiones.

Y es que el delantero portugués fue expulsado por primera vez en el Real Madrid contra el Almería. En su primera temporada en el club blanco, Estrada Fernández le mostró dos tarjetas amarillas en prácticamente 3 minutos con el partido ya resuelto para los de Chamartín.

La primera tarjeta fue por quitarse la camiseta al celebrar el último de los goles del Real Madrid. Tres minutos después, se revolvió ante Juanma Ortiz y le dio una patada sin balón de por medio. Posteriormente, Estrada Fernández estuvo dos años sin arbitrar al conjunto blanco.

En las 7 ocasiones que se ha enfrentado a la UD Almería, Cristiano Ronaldo ha ganado en 6 de ellas, resolviéndose con un empate a uno el partido restante. Además, suma 7 goles (solo en dos encuentros se quedó sin marcar) y 5 asistencias.

Sin embargo, el mejor partido de Cristiano Ronaldo frente al Almería fue en la temporada 2010/11 donde logró su récord de participaciones directas de gol (es decir, goles más asistencias).

En la última jornada de LALIGA, donde recibieron al Almería en el Santiago Bernabéu, el delantero portugués anotó 2 goles y repartió 4 asistencias en la goleada por 8-1. Años más tarde igualaría este récord contra el Espanyol con 5 goles y una asistencia.