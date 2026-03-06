Joaquín Anduro 06 MAR 2026 - 18:47h.

Rafa Mir recupera unas declaraciones antiguas suyas en redes sociales

¿Podría el Sevilla rescindir unilateralmente el contrato de Rafa Mir si es condenado?

Este jueves se conoció que la Fiscalía pide una condena de 10 años de cárcel para Rafa Mir por "delitos de agresión sexual agravada y lesiones" en el juicio en el que el delantero del Elche está envuelto por los hechos sucedidos durante la temporada pasada. El murciano, a pesar de esta posible pena, no está para nada preocupado y así lo ha reflejado en una entrevista que ha compartido a través de sus redes sociales.

A finales del pasado mes de diciembre, el jugador habló con Charlas con Temo, cuando el juicio ya había comenzado a desarrollarse y tras haber declarado sin conocer aún esta petición de la Fiscalía desvelada por Las Provincias. Allí, tal y como ha sucedido durante estos meses pasados, el ariete demostró su confianza plena en que podrá demostrar su inocencia.

"La etapa de instrucción fue muy positiva. Ahora estamos esperando el escrito de acusación. Esto tiene una pena pero yo estoy muy tranquilo, tengo muchas ganas de ir a juicio y se demostrará mi inocencia", declaró entonces Rafa Mir en unas palabras que ha vuelto a compartir para reiterarlas.

También ha hablado sobre el tema Eder Sarabia en la rueda de prensa de este viernes y se ha mostrado en la misma línea de confianza: "Hemos hablado con él, yo he hablado con él en concreto. Está tranquilo, entiende que es parte del proceso. Es más, quiere que sea así, porque de esta manera va a poder demostrar su inocencia. Está tranquilo, bien y lo está demostrando día a día con su comportamiento, con lo que hace y con el rendimiento que nos está dando".

Rafa Mir, protagonista también por la denuncia de racismo de Omar El Hilali

Además del juicio por los "delitos de agresión sexual agravada y lesiones", Rafa Mir también ha estado en el ojo del huracán esta semana por el insulto racista que Omar El Hilali denunció que le había dedicado durante el pasado Elche-Espanyol. El lateral espanyolista fue hasta Galech Apezteguía, colegiado del encuentro en el Martínez Valero, para informarle de que el delantero murciano le espetó un "viniste en patera".

Unas palabras sobre las que no se ha pronunciado públicamente el delantero ilicitano a pesar de que intentó demostrar su inocencia sobre el mismo terreno de juego. Horas después del encuentro, el Elche publicó un comunicado pidiendo "prudencia y respeto ante la falta de evidencias" ya que las cámaras sólo pudieron captar al atacante tapándose la boca tal y como sucedió con Prestianni y Vinicius hace unas semanas en Champions.