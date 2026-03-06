Eder Sarabia actualiza el estado de Rafa Mir tras ser acusado de racista y una petición de cárcel y aboga por "vivir en el mundo del amor"
El técnico del Elche CF, convencido de que el delantero "va a poder demostrar su inocencia"
Eder Sarabia ha pasado este viernes por sala de prensa y, como era de esperar, ha tenido que responder varias preguntas sobre Rafa Mir. El técnico del Elche CF ha defendido al delantero tras ser acusado de racismo en el duelo ante el Espanyol y también sobre su caso de una supuesta agresión sexual, después de que este mismo jueves la Fiscalía haya solicitado diez años y medio de cárcel.
Respecto al caso racista, Omar El Hilali acusó al atacante el pasado fin de semana de haber dicho que llegó "en patera" a España. Mir, por contra, siempre ha negado que dijera eso. Y este viernes, Sarabia ha querido defenderle: "Le creemos, creemos su versión. Que quede claro que estamos en contra del racismo y de cualquier falta de respeto contra un ser humano. Tenemos que dar ejemplo, no vale todo con tal de conseguir una victoria. Nuestra repulsa a cualquier acto de falta de respeto que pueda pasar dentro de un campo de fútbol".
En este sentido, Sarabia defiende que Mir "siempre ha tenido un gran comportamiento desde que llegó al Elche" y que "es un gran compañero" dentro del vestuario. "Medio en broma, medio en serio, es como el sexto capitán. Es una persona implicada, nos está ayudando mucho dentro y fuera del campo", añadió.
Eder Sarabia y la petición de cárcel para Rafa Mir
Posteriormente, le preguntaron por la situación del jugador después de que la Fiscalía haya solicitado diez años y medio de cárcel por un presunto delito de agresión sexual y otro de lesiones cometido en 2024. "La última pregunta que respondo con respecto al tema de Rafa Mir", dijo el técnico, que no quiso dar demasiadas vueltas al tema.
"Hemos hablado con él, yo he hablado con él en concreto. Está tranquilo, entiende que es parte del proceso. Es más, quiere que sea así, porque de esta manera va a poder demostrar su inocencia. Está tranquilo, bien y lo está demostrando día a día con su comportamiento, con lo que hace y con el rendimiento que nos está dando", respondió.
Finalmente, hizo una curiosa reflexión cuando le cuestionaron por el ambiente negativo que se podía generar en torno al delantero. "Es fútbol, donde a veces es más fácil ese juicio social. Tenemos una mayor responsabilidad. Yo tampoco voy a dar lecciones de nada, soy el primero que ha reconocido que a veces me he equivocado. También quiero cambiar, también quiero mejorar. Estamos expuestos y lo tenemos que llevar cada uno con lo que tiene. Aprender de las cosas que nos va pasando en la vida. Yo creo que tampoco somos quién para hacer esos juicios. Sería más bonito si todos viviéramos en el mundo del amor. Desde ahí nos trataríamos mejor y seguramente nos iría mejor, seríamos más felices", argumentó.