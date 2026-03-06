Posibles alineaciones del Villarreal - Elche para la jornada 27 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 06 MAR 2026 - 06:31h.

Villarreal - Elche, las posibles alineaciones del partido de la jornada 27 de LALIGA EA Sports

Santiago Mouriño pone en valor a los perseguidores del Villarreal por la Champions: "Son muy buenos"

Compartir







El Villarreal recibirá al Elche en el Estadio de la Cerámica para la jornada 27 de LALIGA EA Sports. El derbi de la Comunidad Valenciana es un partido clave para los objetivos de los dos combinados y se celebrará el domingo 8 de marzo a las 14:00. El Villarreal llega al encuentro tras perder la semana pasada en el Camp Nou contra el Fútbol Club Barcelona por 4 - 1 y empatado a puntos con el Atlético de Madrid en la tercera plaza. El Elche acumula 10 partidos sin ganar y en la jornada anterior empató a 2 en el Martínez Valero frente al Espanyol. El conjunto blanquiverde está 17º tan solo 2 puntos por encima del Mallorca, que es el equipo que marca el descenso.

Posible alineación del Villarreal

El Villarreal afronta el encuentro contra el Elche como un partido clave para no descolgarse de la lucha por el 3º puesto con el Atlético de Madrid. El técnico del submarino amarillo, Marcelino García Toral, no podrá contar con los lesionados de larga duración Juan Foyth y Pau Cabanes y son duda Logan Costa y Willy Kambwala. Respecto al once, las dos grandes incógnitas están el lateral izquierdo, donde Alfonso Pedraza y Sergi Cardona se disputan la titularidad y en el acompañante de Mikataudze en la delantera. Gerard Moreno que vuelve de lesión, Ayoze Pérez con una contusión en el muslo y Tajon Buchanan son las tres opciones para ese puesto.

Posible once del Villarreal frente al Elche:

Portero: Luiz Junior

Defensas: Pedraza/Cardona, Veiga, Pau Navarro, Mouriño

Centrocampistas: Moleiro, Comesaña, Gueye, Pépé

Delanteros: Mikataudze, Ayoze/Buchanan/Gerard Moreno

Posible alineación del Elche

El Elche llega a este encuentro mirando a la zona baja de la clasificación. Los de Eder Sarabia no ganan desde el 21 de diciembre del año pasado y acumulan tres derrotas en los últimos cinco partidos. El vasco no podrá contar con Héctor Fort, que sigue recuperándose de su lesión en el hombro. Las principales dudas del once están en la defensa, donde Pedro Bigas, con molestias, Léo Petrot y Víctor Chust se juegan dos puestos y en el interior derecho, donde Grady Diangana y Lucas Cepeda son las opciones. El canterano del Real Madrid, Álvaro Rodríguez, también puede ser una alternativa en la delantera a André Da SIlva y Rafa Mir.

Posible once del Elche frente al Villarreal:

Portero: Dituro

Defensas: Bigas/Petrot, Affengruber, Chust

Centrocampistas: Valera, Febas, Aguado, Diangana/Cepeda,Tete Morente

Delanteros: André Da Silva, Rafa Mir