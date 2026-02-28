Joaquín Anduro 28 FEB 2026 - 18:14h.

Así jugaron los hombres de Marcelino García Toral

Tremenda discusión entre Hansi Flick y Marcelino tras una entrada a Lamine Yamal

El Villarreal cayó goleado por 4-1 ante el Barcelona en un partido en el que los de Marcelino se vieron superados por la exhibición de Lamine Yamal. El de Rocafonda volvió loca a la defensa amarilla y la salida de Pedri terminó por decantar un encuentro en el que Pape Gueye había metido a los suyos en el encuentro.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto groguet en la jornada 26 de LALIGA EA SPORTS.

Luiz Júnior [5]: A pesar del hat-trick de Lamine Yamal y el cuarto de Lewandowski, el portero brasileño estuvo atento para evitar una mayor goleada sacando más ocasiones de las que dispuso el Barça.

Santiago Mouriño [5]: Providencial para evitar un remate plácido de Ferran Torres en el arranque del partido. Con Lamine Yamal siendo decisivo por el otro costado, al menos pudo mantener a raya a Raphinha por el suyo.

Pau Navarro [5]: Acertado en el eje de la zaga el canterano, que dejó además un gran robo ante Lamine Yamal que evitó que el partido acabara incluso antes.

Renato Veiga [5]: El portugués jugó muy encajonado en el área por la continua presión del Barça y estuvo fino a la hora de repeler y despejar gran parte de los balones que llegaron a sus cercanías.

Sergi Cardona [2]: El principal damnificado del partidazo de Lamine Yamal sufriendo al de Rocafonda a pesar de que en el primero quedó vendido por el fallo de Gueye. No pudo en el uno contra uno al no tener tampoco ayudas en muchas de esas ocasiones en las que le encaraba y, para colmo, se quedó clavado en el 3-1.

Santi Comesaña [6]: Ayudó mucho a la defensa estando siempre pendiente de Fermín López y Dani Olmo cuando se descolgaban para evitar que uno de los centrales saltase de su posición a por ellos.

Pape Gueye [5]: Estaba teniendo importancia en la salida de balón en los primeros minutos pero, de una pérdida suya, llegó el 1-0 de Lamine Yamal. Un error grave que compensó marcando en un balón suelto en el área para volver a meter a los suyos en el encuentro.

Nicolas Pépé [6]: El internacional marfileño puso a Balde en constantes problemas ya fuera con sus desmarques a la espalda o teniendo él mismo la iniciativa con el balón. De los más destacados en ataque, sobre todo en la primera mitad.

Alberto Moleiro [5]: Clave con los balones a la espalda de la defensa del Barça tan adelantada, desde donde llegó la mayor parte del peligro groguet. Debió, eso sí, ayudar más a Sergi Cardona para hacerle dos contra uno a Lamine Yamal.

Georges Mikautadze [4]: Provocó problemas en la defensa del Barcelona con su movilidad pero después no estuvo fino en la pelota y cayó en demasiadas ocasiones en fuera de juego. Perdonó lo que parecía una asistencia clara a Ayoze.

Ayoze Pérez [4]: También cayó en más de una ocasión en la trampa del fuera de juego del Barça. La tuvo en un balón de Pépé al que llegó muy forzado que mandó a la base del palo y después perdonó a puerta vacía tras marcharse de Joan García.

Sustituciones de Marcelino en el Barcelona-Villarreal

Alfonso Pedraza [5]: Entró para ayudar a Cardona en el lateral zurdo y, tras el 3-1 y el cambio de su compañero, pasó a jugar como lateral ya sin tener que defender a Lamine Yamal.

Tajon Buchanan [4]: El canadiense pasó desaparecibido en un partido que pronto quedó decantado para el Barcelona y en el que no llegó a inquietar.

Dani Parejo [5]: El de Coslada entró en los últimos minutos para aportar mayor equilibrio.

Alfon González [4]: Entró ya con el partido decidido de cara al tramo final y perdió la marca de Koundé en el cuarto.

Tani Oluwaseyi [-]: Pocos minutos para el canadiense en el Camp Nou.