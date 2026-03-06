Rueda de prensa previa al Villarreal-Elche de la jornada 27

Marcelino García Toral ha pasado este viernes por sala de prensa dos días antes del partido ante el Elche CF, correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports. El técnico del Villarreal CF ha repasado el estado de la enfermería, con Gerard Moreno, Ayoze Pérez y Kambwala como nombres propios, y se ha mostrado algo enfadado por las últimas noticias sobre su renovación, que apuntaban a una exigencia de un contrato de más de dos años.

"Ayoze será baja para este partido. Si no surge ningún inconveniente en el entrenamiento de hoy, a Gerard le tendremos con el alta. Ha entrenado con normalidad toda la semana, lo que nos hace pensar que estará disponible", declaró Marcelino en su primera pregunta, cuestionado por dos delanteros lastrados por las lesiones a lo largo de toda la temporada. El técnico admite que "Gerard a su mejor nivel es un futbolista muy importante", pero que sus problemas físicos le han frenado durante los últimos años: "Las constantes lesiones no le han permitido adquirir la regularidad".

En cuanto a Kambwala, insiste en que es "un tema médico de que tenga el alta" y que está ya "en el tramo final de su puesta a punto", sin descartar que incluso entre en la convocatoria ante el Elche. "Creo que sí, si no surge ningún inconveniente. Espero que pronto esté ya disponible a nivel de poder estar en la lista, porque física y futbolísticamente es lógico que no esté al nivel de los demás porque lleva muchísimo tiempo sin competir, pero en el entrenamiento tiene un nivel muy bueno", añadió.

Así pues, el Villarreal no podrá contar el domingo con Ayoze, Foyth, Pau Cabanes ni Logan Costa, con la duda de Kambwala y la recuperación de Gerard Moreno.

Marcelino García Toral, enfadado por su renovación

Otro de los temas que se ha tratado durante su comparecencia ha sido el de su renovación. Según las últimas informaciones, estaría pidiendo al Villarreal un contrato de al menos dos años para prolongar su vinculación con la entidad. "Jamás, jamás en 23 años de profesional he pedido, exigido y, por supuesto, no he firmado un contrato de más de dos años", ha respondido el técnico, algo enfadado.

"Me gustaría tremendamente que cuando se da una información, esa información se contraste y tuviera el rigor adecuado para que una de las personas no pudiese salir perjudicada, como puedo salir yo ante la afición por una información que dice algo que no es verdad", añadió.