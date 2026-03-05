Fran Fuentes 05 MAR 2026 - 23:06h.

Existen diferencias en los años de contrato

Marcelino García Toral es el responsable de un Villarreal que, si bien no ha cumplido las expectativas en la UEFA Champions League, ha cuajado un 2025 histórico a nivel de puntaje en LALIGA. Así, mientras el equipo sigue casi intratable y busca su clasificación un año más para la máxima competición continental, también trata de cerrar la continuidad de su técnico. Así las cosas, club y entrenador se encuentran encontrando en este momento su renovación.

Así lo adelanta Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes. Según su información, ambas partes se encuentran ya discutiendo los términos de la ampliación. En este sentido, Marcelino García Toral quiere un proyecto a largo plazo, solicitando al menos dos años de contrato. Por su parte, el club castellonense tan solo le ofrece una campaña.

El paso adelante del Villarreal de Marcelino en el último año

De este modo, el proyecto del Villarreal ha dado un paso adelante esta temporada, aunque todavía puede llegar más lejos. Y es que la gran apuesta en fichajes de esta temporada, gastando más de 105 millones de euros entre los mercados de invierno y verano, evidencian que el club quiere seguir creciendo. Nombres como Renato Veiga, Georges Mikautadze o Alberto Moleiro han sido inversiones importantes del club para tratar de competir con los mejores equipos del mundo. Sin embargo, el equipo no ha sido capaz de dar el do de pecho en la competición continental, y en Copa del Rey cayó ante el Racing de Santander en dieciseisavos de final, por lo que al club aún se le puede exigir mucho más en otras competiciones.

Donde no se le puede poner ni un pero es en LALIGA EA SPORTS. Y es que el equipo va cuarto clasificado, empatado a puntos con el Atlético de Madrid que es tercero. A falta de 12 partidos para que finalice la temporada, con 36 puntos todavía en juego, el equipo tiene el reto de mantener a raya al Real Betis, aunque el próximo curso la quinta plaza posiblemente también dé acceso a la Liga de Campeones. Sea como fuere, Marcelino García Toral es uno de los grandes artífices de que este proyecto funcione y, después de rebasar este curso los 100 partidos en esta segunda etapa (dirigió al Villarreal 179 duelos la primera vez), pocos entienden al 'Submarino Amarillo' sin su timonel al frente.