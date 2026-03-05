La posible destitución de Guillermo Almada en el Real Oviedo

Sus números ya son peores que los de Veljko Paunovic y sólo ha conseguido una victoria en diez partidos

El Oviedo no pudo viajar de vuelta a Asturias: alojamiento en Madrid y cambio de planes

Compartir







El Real Oviedo está en una situación límite. La dura derrota ante el Rayo Vallecano le afianza como colista de la competición, con sólo 17 puntos en 26 jornadas y a 9 de la salvación cuando apenas restan ocho encuentros para concluir el campeonato. La directiva ya ha tenido tres entrenadores distintos este curso, pero ninguno ha conseguido dar con la tecla. Tampoco Guillermo Almada, que hasta la fecha ha dejado mejores sensaciones que números.

De hecho, Almada ya tiene peores números que Veljko Paunovic cuando fue destituido. Con el Grupo Pachuca nunca se sabe lo que puede suceder, tal y como se demostró cuando destituyeron al propio Paunovic pese a que el equipo estaba fuera de los puestos de descenso. Cinco meses y tres entrenadores después, la situación no ha hecho más que empeorar.

Con Paunovic, el Oviedo consiguió un 25% de los puntos en juego: 6 de 24. Es el único entrenador que ha conseguido hasta la fecha ganar dos partidos este curso con el cuadro carbayón. Luego llegó Luis Carrión, cuyo paso por el Carlos Tartiere fue un desastre: un paupérrimo bagaje del 16% de los puntos, sólo 4 de 24 y ninguna victoria, y un equipo que empezó a hundirse de manera irremediable en la clasificación.

Guillermo Almada ya empeora a Veljko Paunovic

La llegada de Almada parecía haber dejado sensaciones algo mejores, pero los números tampoco acompañan. Lleva ya diez partidos al frente del equipo, pero sólo ha logrado una victoria y apenas ha sumado el 23% de los puntos, 7 de 30. Es decir, que ya empeora a Paunovic cuando le cesaron de su cargo por sorpresa.

De momento, parece que el Grupo Pachuca no se plantea cambiar por tercera vez de entrenador, aunque con los mexicanos de por medio nunca se sabe. Lo mismo incluso aún sueñan con luchar por los puestos europeos. La situación, por mucho volantazo que se diese, es casi irremediable: el Big Data le da un 96% de opciones de descender a Segunda. Probablemente Almada no ha sido ni mucho menos el mayor problema este curso, pero está claro que tampoco ha conseguido ser la solución.