Lección de Iñigo Pérez sobre el partido aplazado: "El más perjudicado es el aficionado del Oviedo"

Después de que acabara Guillermo Almada en sala de prensa, compareció Iñigo Pérez. El entrenador del Rayo Vallecano analizó el triunfo frente al Real Oviedo y dejó varias reflexiones interesantes sobre Jorge de Frutos. Sin embargo, la mayor lección la ha dado al hablar del aplazamiento del partido por el mal estado del césped. En este sentido, el técnico vasco respondió al hecho de que tuvo disponibles a dos jugadores que, si el partido se hubiera disputado en fecha, no habrían jugado ante el conjunto carbayón. Y, aunque primero remarcó que no los tuvo disponibles ante Atlético de Madrid y Real Betis logró buenos resultados, dio una lección de empatía hacia el mayor patrimonio del club: sus aficionados. Sí, los del conjunto asturiano, concretamente.

En este sentido, el técnico recuerda que ya se posicionó en su momento en contra de todo lo sucedido: "Entiendo la pregunta y, por supuesto, la respondo. Comenté hace dos semanas mi posición sobre el aplazamiento. En lo deportivo estuvimos el día antes. Entendía que era complicado que se jugara. Tampoco comprendí muy bien el aplazamiento sin ni siquiera venir al estadio, es una opinión de Iñigo Pérez", afirma.

Sin embargo, puso el foco en las aficiones: "Sobre si ha salido perjudicado o no, evidentemente, y es lo que más me preocupa, es la afición. Lo que más me molestó fue ver gente desplazada. El segundo entrenador nuestro, Adrián López, vino con muchos amigos y familiares, y son las personas que más lo sufren. Aquí, en el Oviedo y en cualquier equipo, y se mira bastante poquito por ellos", reflexiona.

Es por eso que, más allá de preocuparse sobre si un sancionado estuvo o no, los grandes perjudicados fueron aquellos que organizaron su viaje y no pudieron ver el partido en la fecha prevista inicialmente: "Entiendo lo que me estás comentando. Es cierto que, sobre los jugadores que hoy han jugado y que ese día estaban sancionados, los anteriores partidos que hemos ganado, ante el Atlético de Madrid y empatado contra el Betis, ellos no jugaron y cosechamos buenos resultados", remarca.

Eso sí, de todos modos le dio la razón al periodista: "Pero estoy de acuerdo en lo que me planteas. Creo que ha sido todo raro, difícil, y que el mayor perjudicado en este caso ha sido el aficionado del Oviedo. Desde ahí mi empatía con ellos", sentencia. De este modo, el entrenador vasco deja entrever que él, por su parte, perdió a dos jugadores clave ante rivales de la parte alta de la tabla y eso no le permitió ganar un partido y empatar el otro.