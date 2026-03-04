Fran Fuentes 04 MAR 2026 - 20:58h.

El Real Oviedo perdió por tres goles a cero ante el Rayo Vallecano, en el partido aplazado de la jornada 23 en LALIGA EA SPORTS. Así jugaron los futbolistas de Guillermo Almada sobre el maltrecho césped de Vallecas.

Aarón Escandell (2): Muy desacertado en los rechaces, concediendo dos goles en posición franca.

Lucas Ahijado (2): Muy superado por su banda. Cometió un penalti cuando el equipo aún estaba en el partido.

Dani Calvo (4): Achicó lo que no está en los escritos, pero ni así evitó que Álvaro García y De Frutos le encontraran siempre la espalda o descolocado. Acabó desesperado intentando organizar la defensa.

David C): Todavía ganó algún duelo más, pero el volumen ofensivo del Rayo fue inabarcable.

Javi López (3): Aunque recuperó varios balones, los duelos individuales los perdió casi todos. Además, Ilias profundizó mucho por su banda.

Kwasi Sibo (3): Poca presencia tanto ofensiva como defensiva. Desubicado.

Santiago Colombatto (4): Intentó profundizar y mirar hacia delante cada vez que le llegó la pelota a los pies, pero estuvo fallón en el pase.

Haissem Hassan (3): Desaparecido. Apenas tocó el balón durante el partido, y casi nunca en situación de regate.

Alberto Reina (4): No dejó de ofrecerse entre líneas buscando que el equipo batiera líneas, pero no hubo manera. Acabó jugando casi siempre el pase seguro.

Ilyas Chaira (2): También desaparecido. Apenas tuvo alguna ocasión de coger el balón en carrera y no salió nada positivo de ahí.

Fede Viñas (2): Salió del partido sin haber tocado un balón dentro ni cerca del área. Mucha culpa tuvo el Rayo, que capitalizó el balón, y sus compañeros, que no le hicieron llegar la pelota las pocas veces que la tuvieron.

Thiago Fernández (5): Intentó alguna jugadita tanto personal como combinativa. Puso un poquitín de chispa al ataque.

Santi Cazorla (5): El Oviedo mejoró con su ingreso y aprovechando que el Rayo se metió atrás para defender la ventaja.

Nicolás Fonseca (3): Minutos bastante pobres del uruguayo, que perdió varios balones sencillos.

Luka Ilic (3): Se metió en la banda derecha y no logró hacer ni una sola jugada productiva.

Thiago Borbas (4): Tuvo dos tiros a puerta dentro del área. Uno se fue fuera y el otro a las manos de Batalla. Al menos, eso sí, las tuvo. Encima acabó lesionado.