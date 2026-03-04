Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Alineaciones confirmadas en el Rayo Vallecano - Real Oviedo de LALIGA EA SPORTS

Lance del Rayo-Oviedo de la primera vuelta
Lance del Rayo-Oviedo de la primera vuelta. LALIGA
Rayo Vallecano y Real Oviedo se enfrentan en el famoso partido aplazado por el estado del césped de Vallecas. Franjirrojos y carbayones recuperarán este partido atrasado en el que tanto Iñigo Pérez como Guillermo Almada ya han confirmado sus alineaciones titulares. Vamos con ellas.

Por parte del Rayo Vallecano jugarán: Batalla; Ratiu, Luiz Felipe, Lejeune, Chavarría; Pathé Ciss, Pedro Díaz, Unai López; Ilias, Álvaro García y De Frutos.

Por su parte, en el Real Oviedo saldrán: Aarón; Lucas Ahijado, Dani Calvo, Carmo, Javi López; Hassan, Sibo, Colombatto, Ilyas; Alberto Reina y Fede Viñas.

