Alineaciones confirmadas en el Rayo Vallecano - Real Oviedo de LALIGA EA SPORTS
Partido aplazado por el estado del césped de Vallecas
El plan de Almada con Santi Cazorla ante las dudas con Alberto Reina: Tendríamos que elegir cuándo queremos que juegue"
Rayo Vallecano y Real Oviedo se enfrentan en el famoso partido aplazado por el estado del césped de Vallecas. Franjirrojos y carbayones recuperarán este partido atrasado en el que tanto Iñigo Pérez como Guillermo Almada ya han confirmado sus alineaciones titulares. Vamos con ellas.
Por parte del Rayo Vallecano jugarán: Batalla; Ratiu, Luiz Felipe, Lejeune, Chavarría; Pathé Ciss, Pedro Díaz, Unai López; Ilias, Álvaro García y De Frutos.
Por su parte, en el Real Oviedo saldrán: Aarón; Lucas Ahijado, Dani Calvo, Carmo, Javi López; Hassan, Sibo, Colombatto, Ilyas; Alberto Reina y Fede Viñas.