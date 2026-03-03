Pablo Sánchez 03 MAR 2026 - 10:51h.

El motivo de Guillermo Almada para volver a contar con Luka Ilic en el Real Oviedo: "Su disposición ha cambiado"

Cataloga el duelo de Vallecas como el más importante del año

El Real Oviedo se juega este miércoles buena parte de sus opciones de meterse en la pelea por la salvación. El equipo de Guillermo Almada disputa ante el Rayo Vallecano el partido atrasado por el mal estado del césped de Vallecas que tanto dio que hablar. Una victoria permitiría a los carbayones apretar algo la tabla por abajo, mientras que todo lo que no sea ganar sería dar un paso de gigante hacia LALIGA HYPERMOTION. El técnico uruguayo analizó en rueda de prensa el partido y cómo llega su equipo.

La confianza de Guillermo Almada en el grupo sigue intacta, pese al nuevo varapalo que supuso perder un punto frente al Atlético en el tiempo de descuento. Jugar entre semana puede provocar que haya rotaciones, aunque el míster no desvela quién lo hará. Lo que sí dejó caer es que la presencia de Alberto Reina vuelve a ser una incógnita por los problemas físicos que arrastra.

Almada espera que pueda estar disponible y desveló que la última sesión la completo bien, aunque frente al Atlético se resintió de nuevo de los problemas con los que terminó el duelo frente a la Real Sociedad. Ante las dudas, el entrenador del Oviedo expone su plan B y es ahí donde aparece Santi Cazorla, aunque asume que ambos tienen características diferentes.

"Confiamos en que pueda hacerlo, es un jugador que nos está dando mucho. Es un perfil más mixto, Santi tiene características más ofensivas. Si Reina no llega, tendríamos que elegir cuándo queremos que juegue Santi, estamos analizando continuamente", comentó ante los micrófonos.

La final frente al Rayo

Almada cataloga el partido como el más importante del año y rememora nuevamente todo lo sucedido desde que se decretó la suspensión de este partido hasta su disputa este miércoles. "Lo de Vallecas es el partido más importante del año. Todo lo que rodeó al partido no depende de nosotros, aunque sí te da algo más de rebeldía. No vamos a jugar ni mejor ni peor por esas circunstancias, pero sí te crea algo más de rebeldía y de ganar. No me tocó nunca gestionar una circunstancia así, ir a jugar y dos horas antes que suspendan el partido porque el campo estuviese mal. No parecen medidas de una liga organizada y de primer nivel como la española", sentenció.