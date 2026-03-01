Joaquín Anduro 01 MAR 2026 - 20:03h.

Luka Ilic apenas había jugado desde la llegada de Almada

Guillermo Almada reconoce que el vestuario del Real Oviedo está "golpeado": "El resultado fue injusto"

El Real Oviedo, tras sufrir un duro palo con su derrota en el último minuto ante el Atlético de Madrid, afronta ya el partido contra el Rayo el próximo miércoles aplazado en su día con polémica por el mal estado del césped de Vallecas. Guillermo Almada podría realizar cambios ante el cansancio de algunos futbolistas y, dentro de los planes del técnico uruguayo, Luka Ilic ha vuelto a ser de la partida después de casi no haber participado desde que llegó al banquillo carbayón.

El futbolista serbio ingresó en la segunda parte del partido ante el equipo colchonero y no estuvo del todo fino pero al menos pudo sumarse a la rotación oviedista de cara a este tramo final de campaña. Desde que el actual técnico se hiciera cargo del banquillo del Carlos Tartiere, el futbolista balcánico apenas había salido en el minuto 86 en los encuentros ante el Celta en casa y la salida a El Sadar.

Luka Ilic llegó al Real Oviedo como apuesta personal de Veljko Paunovic, que le convirtió en uno de los fijos en sus alineaciones hasta que llegó su destitución. Con Luis Carrión ya pasó de titular a recambio para las segundas partes pero, desde la llegada de Guillermo Almada, el mediapunta había pasado a tener un rol residual.

Los motivos de Guillermo Almada para volver a contar con Luka Ilic

En la rueda de prensa posterior al partido ante el Atlético de Madrid, fue el propio entrenador carbayón el que dio los motivos por los que ha vuelto a contar con el jugador serbio: "Porque está haciendo buenos entrenamientos. Su disposición ha cambiado, es un jugador que técnicamente es bueno, tenemos que tratar de recuperarlo para que nos dé más variantes en la zona ofensiva".

"Por más que él es un enganche natural atrás del delantero centro, la idea es ponerlo por fuera y que se libere hacia dentro. Y, vuelvo a insistir, viene haciendo buenos entrenamientos y, cuando un jugador hace buenos entrenamientos y tiene buena disposición, te hace reflexionar ciertas posibilidades de jugar. Sobre todo, cuando necesitas variantes", explicó Guillermo Almada.