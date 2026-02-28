Joaquín Anduro 28 FEB 2026 - 23:44h.

Almada se muestra optimista con la salvación del Oviedo

El uno por uno y notas del Real Oviedo ante el Atlético con muchos notables

La mala fortuna se ha cebado con el Real Oviedo este sábado en la derrota por 0-1 ante el el Atlético de Madrid en el Carlos Tartiere en un encuentro en el que los de Guillermo Almada dejaron una gran imagen pero terminaron marchándose sin puntos por el gol de Julián Álvarez en el último minuto. Un duro palo para el equipo asturiano, como se notó en la cara de sus futbolistas mientras la afición les aplaudía el esfuerzo ante una situación complicada que, eso sí, no frena el optimismo de su entrenador en busca del milagro de la salvación.

Tras el partido, em Movistar+, el uruguayo reflejó el sentir del vestuario tras un choque en el que cree que, de nuevo, merecieron más: "El vestuario está golpeado sobre todo porque creo que el resultado fue injusto. Hicieron un gran partido, generamos más situaciones que el rival, el único tiro al arco que recibimos fue gol... Hay que seguir adelante, como les decía a ellos. Es difícil de explicar porque hemos repetido varias veces actuaciones como la de hoy y nos hemos quedado con las manos vacías".

"En definitiva, estamos por el buen camino y, vuelvo a insistir, si volvemos a repetir actuaciones como la de hoy, estaremos más cerca del triunfo. Que si jugamos más que por algunos lapsos, el Atlético también lo hizo muy bien", explicó Guillermo Almada.

La esperanza de Guillermo Almada en la salvación del Oviedo

El charrúa, preguntado por si tenía esperanzas en lograr una salvación a ocho puntos a falta de que juegue el resto de equipos, confió en las posibilidades de los suyos: "Sí, yo soy optimista por naturaleza, vuelvo a insistir. Si bien se nos han escapado algunos partidos injustamente, tenemos que levantarnos y mejorar lo que nos faltó hoy, que fue la definición por momentos".

"Tuvimos muchas llegadas y no pudimos convertir. Dejamos puntos injustamente desde mi punto de vista por lo que hicieron los dos equipos en la cancha. Tenemos que levantarnos como sea antes del Rayo el próximo miércoles", finalizó el técnico.