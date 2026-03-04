Guillermo Almada, la lesión de Thiago Borbas y el cansancio del Oviedo: "Habríamos cambiado a once"

Fran Fuentes 04 MAR 2026 - 21:51h.

Guillermo Almada ha comparecido tras la derrota del Real Oviedo frente al Rayo Vallecano. El técnico uruguayo ha aludido al cansancio físico para explicar el mal partido de sus jugadores y el vapuleo de los rayistas. En este sentido, el entrenador ha asumido la responsabilidad y también se ha expresado sobre las circunstancias que rodearon el aplazamiento y el mal estado del césped del Estadio de Vallecas.

¿Sigue creyendo que hay opciones de permanencia?: "Yo no doy nada por perdido, por más que sí hicimos el peor partido desde que estamos nosotros en el club. El equipo estuvo lento, agotado del trajín del otro día, a pesar de que intentamos recuperar a los jugadores del esfuerzo. Vuelvo a insistir, no se vio con la chispa necesaria. En definitiva, el resultado fue porque jugamos mal, no merecimos otro resultado. Como le he dicho a los futbolistas, a veces el fútbol es un camino duro y espinoso. Disfrutable en algunas situaciones. Esto tenemos que afrontarlo y tratar de recuperarnos para el lunes, recuperar a los futbolistas y tratar de tomar las mejoras de decisiones con la plantilla corta que tenemos".

Cómo están los jugadores tras la derrota: "Sí, sí, están tocados. Terminamos con Thiago Borbas, que era un jugador menos. Quiso estar en la cancha pero sufrió una lesión que nos complicó más todavía. Ya habíamos agotado los cambios. El vestuario está apenado, afligido, dolorido, pero vuelvo a insistir. Aquí somos hombres grandes todos y tenemos que tratar de levantarnos para el lunes porque todavía quedan muchos partidos. Una de las cosas a las que debemos apelar es a la rebeldía, por más que sabíamos que esta situación de jugar partidos continuos a nosotros nos iba a golpear e íbamos a ser los grandes perjudicados por distintos temas. En definitiva, terminó siendo importante para nosotros el poco tiempo de recuperación del último partido".

¿Cree que fue un problema de actitud?: "Yo los vi agotados, esa es la realidad. No los vi con la chispa que normalmente tenían. Vi a muchos jugadores cansados. Eso en el fútbol es determinante. Ya desde el primer tiempo se veían situaciones lentas y a destiempo en nosotros, pero bueno, insistir. No descartamos nada. Vamos a hacer un análisis bien profundo de esta situación y esperemos que no se repita más, por más que tengamos poco tiempo. No es lo que estamos habituados para el partido del Espanyol, sobre todo en la recuperación de los jugadores en la parte física más que en la emocional, por más que la emocional sea también muy importante".

¿Faltó rebeldía?: "Sí, sí, estoy de acuerdo completamente con el análisis que ustedes hacen. Vi a muchos jugadores agotados. Generalmente no se ven. En definitiva pudimos hacer cinco cambios, no pudimos hacer once, si no los habríamos hecho. Se veían a jugadores sin la chispa necesaria y quizá la rebeldía que también nos faltó con la actitud".

Dos jugadores del Rayo no deberían haber jugado: "Ya lo dije, justo no es. Los principales perjudicados íbamos a ser nosotros. Los viajes continuos, la plantilla más reducida que tenemos respecto a otros equipos... Nos iba a generar un desgaste, entre otras tantas situaciones. Llorar sobre leche derramada no es beneficioso en este momento, por más de que indudablemente es injusto, pero son situaciones que no dependen de nosotros".

A nueve puntos de la permanencia, ¿un mensaje a la afición?: "Dejar la vida. Buscar las mejores alternativas dentro de lo que tenemos para tratar de sacarlo adelante. Si hay algún responsable de lo de hoy soy yo, no los futbolistas. Más allá de situaciones concretas los vi cansados, agotados, por todo el trajín de lo que significó el partido ante el Atlético. Nos pasó factura. Eso, grosso modo. De todos modos lo quiero ver con el equipo técnico. Tratar de sacar fuerzas de flaqueza y afrontar el partido del lunes con toda la fuerza que debemos afrontarlo para tratar de ganar y volver a todo lo que estábamos demostrando anteriormente, por más de que los resultados. Muchos partidos habían sido injustos y no habíamos podido ganar por distintas circunstancias, aunque este es el peor partido que hubo desde que estamos nosotros aquí".

¿Se ven las costuras de la planificación deportiva?: "Analizar para atrás... tenemos que barrer para dentro, analizar internamente y tomar las mejores decisiones para que las equivocaciones que podamos haber cometido todos no se vuelvan a repetir en un futuro. De nada sirve excusarnos entre nosotros. La realidad es la que tenemos y debemos afrontarla con los futbolistas, que se han dejado la vida por la camiseta en todos los partidos del club".