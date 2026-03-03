Pablo Sánchez 03 MAR 2026 - 09:09h.

La clasificación de LaLiga EA Sports desde que arrancó la segunda vuelta: sorpresas con el campeón, Europa y el descenso

Cambios importantes de cara a la próxima temporada

Compartir







La frustrante temporada que está protagonizando el Real Oviedo en LALIGA EA SPORTS vive un momento cumbre este miércoles con la disputa del partido atrasado frente al Rayo Vallecano. Tres puntos que pueden dar algo de esperanza a los azules o enterrar las opciones de permanencia aún más. Mientras tanto, desde las oficinas del Carlos Tartiere se sigue trabajando por el club con cambios sustanciales de cara al futuro. El más importante tiene que ver con la figura del director deportivo.

Según informa La Nueva España, el Oviedo medita la posibilidad de prescindir de la figura del director deportivo para la próxima temporada. La intención no es otra que la de ampliar el rango de acción en la búsqueda de jugadores. En principio no se barajan cambios de fichas, pero sí de funciones. Siempre bajo la supervisión y el visto bueno del Grupo Pachuca, Agustín Lleida pasaría a ser el director general y Roberto Suárez sería reubicado en el scouting del fútbol nacional.

PUEDE INTERESARTE Los números de Guillermo Almada en el Real Oviedo tras igualar en partidos a Veljko Paunovic y Luis Carrión: dura realidad

Reforzar esa estructura es el principal objetivo de Pachuca para la próxima temporada, independientemente de si el Oviedo mantiene la categoría o si, por desgracia, desciende a LALIGA HYPERMOTION. El club ya tantea diferentes opciones para ampliar dicho departamento.

Sin Costas ni Bailly ante el Rayo

Guillermo Almada no podrá contar con los centrales Eric Bailly y David Costas para el partido de este miércoles ante el Rayo Vallecano. Tanto Bailly como Costas se ejercitaron junto al readaptador del Real Oviedo, pero todavía no han entrenado al mismo ritmo que sus compañeros.

Mientras que Bailly fue baja en el partido ante el Atlético de Madrid, Costas lo lleva siendo las últimas tres jornadas y se espera que ambos intenten estar disponibles el lunes que viene ante el Espanyol. Así las cosas, Almada volverá a apostar en Vallecas por la pareja de centrales que forman Dani Calvo y David Carmo, que ya fueron titulares frente al Atlético, cuajando ambos un partido más que correcto a pesar de que Calvo llevaba más de dos meses sin disputar un solo minuto.

El que también estará disponible ante el Rayo Vallecano es el centrocampista Alberto Reina, titular indiscutible para el técnico uruguayo y que, aunque por segunda semana consecutiva tuvo que abandonar el partido por una dolencia en el tobillo, entrenó esta mañana con total normalidad y podrá viajar a Madrid. La duda en el Real Oviedo está en saber si Ovie Ejaria volverá a una convocatoria tres meses después, ya que el centrocampista inglés se está ejercitando aparentemente sin problemas; eso sí, Almada lleva varias ruedas de prensa repitiendo que todavía no tiene el alma competitiva.