El delantero no entró en los planes del club pese a ser clave en el ascenso

OviedoEl partido más largo de la temporada acabó disputándose este miércoles. Rayo Vallecano y Real Oviedo se citaron sobre el criticado césped de Vallecas para cerrar, de una vez por todas, la jornada 23 de LALIGA EA Sports. En un encuentro de vital importancia para el conjunto carbayón también hubo un cariñoso reencuentro en el túnel de vestuarios.

Alemao, suplente en el equipo de Iñigo Pérez, volvía a ver de cerca a los compañeros con los que hizo historia en clave azul. El delantero centro, con un rol importante en la temporada del ascenso a la élite profesional, acabó recalando en el conjunto de la franja.

La afición del Oviedo no olvida por Alemao

El delantero centro no entraba en los planes del Grupo Pachuca. De hecho, Alemao fue uno de los primeros descartes en la planificación del regreso a Primera División, una decisión criticada en su momento y a la que aún sigue dándole vueltas un importante sector de la hinchada azul. Tras la fallida llegada de Salomón Rondón, el descontento aumentó.

Con el sustituto ya lejos de Oviedo y Alemao en Vallecas, los aficionados asturianos han aprovechado un mensaje del club para recordar el error cometido con el futbolista brasileño. El Oviedo compartió una imagen de Santi Cazorla y el atacante rayista en la que se fundían en un cariñoso abrazo.

Además, el conjunto carbayón acompañó la citada imagen con un breve, pero cariñoso mensaje: "Se te quiere". Una instantánea que ha removido los sentimientos de la hinchada del Oviedo, pero también ha generado críticas al Grupo Pachuca, así como a la parcela deportiva. Un amplio sector de la afición mostró su malestar por la decisión tomada durante el pasado mercado veraniego, más si cabe viendo los problemas que ha adolecido el equipo durante todo el curso de cara a portería. Estos son algunos de los muchos ejemplos: