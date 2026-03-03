Pablo Sánchez 03 MAR 2026 - 13:05h.

LALIGA estudia denunciar a los aficionados del Real Oviedo que insultaron a Vinicius

Los hechos tuvieron lugar el pasado 25 de septiembre

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado una pena de 15 meses de prisión, el pago de una multa de 2.880 euros y una indemnización de 2.000 euros para un aficionado del Real Oviedo acusado de proferir insultos racistas contra el jugador del Barcelona Marcus Rashford.

Los hechos ocurrieron durante el encuentro disputado el pasado 25 de septiembre entre el Real Oviedo y el Barcelona en el estadio Carlos Tartiere. Según el relato de la Fiscalía, cuando Rashford se disponía a realizar un saque de esquina, el acusado, de 19 años, le profirió insultos racistas como 'negrata'.

Los hechos fueron recogidos por la cámara de uno de los asistentes al partido y publicados en las redes sociales, donde alcanzaron cerca de 29 millones de visualizaciones en tan solo veinticuatro horas. El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo, a la espera del señalamiento de la vista oral.

Caso similar al de Mbappé

La Fiscalía del Principado de Asturias presentó hace unos días otro escrito en el que solicitaba una pena de un año de prisión, el pago de una multa de 2.880 euros y una indemnización de 2.000 euros para otro aficionado del Oviedo acusado de insultar al jugador del Real Madrid Kylian Mbappé durante el partido disputado el pasado 24 de agosto en el estadio Carlos Tartiere.

La sanción solicitada para este aficionado del Oviedo se produce en un contexto complejo tras los presuntos actos racistas que están teniendo lugar en diferentes campos de fútbol. Sin ir más lejos, sirve de ejemplo lo sucedido en Lisboa entre Prestianni y Vinicius o en LALIGA entre Rafa Mir y Omar El Hilali, siempre a la espera de dilucidar la veracidad de los hechos.