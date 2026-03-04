Fran Fuentes 04 MAR 2026 - 21:10h.

Goleada rayista en un partido a medio gas frente a un rival sin alma ni capacidad de respuesta

En un partido aplazado en el que se habló más de botánica y reglamento que de fútbol, el Rayo Vallecano le dio un auténtico repaso al Real Oviedo sobre el casi impracticable césped del Estadio de Vallecas. Los de Guillermo Almada no tuvieron la más mínima posibilidad de ganar el encuentro pese a que, en la primera parte, resistió y consiguió que no pasaran muchas cosas. Sin embargo, un rechace mal orientado de Aarón Escandell tras un disparo de media distancia lo cazó Jorge de Frutos en el corazón del área para abrir la lata al filo del descanso. "Gol psicológico", como lo llaman. En la segunda mitad, los rayistas jugaron sumamente cómodos y lograron matar el partido con el segoviano transformando un penalti y Álvaro García aprovechando otro mal rechace del portero.

De este modo, los de Iñigo Pérez tan solo permitieron a los carbayones desplegarse tímidamente en ataque una vez lograron el tercer tanto, e incluso así apenas lograron intimidar la portería defendida por Guillermo Almada.

Casi un mes después de la fecha prevista, el pasado 7 de febrero, Rayo y Oviedo se vieron las caras en Vallecas, mismo escenario dónde debían haberse visto en aquella ocasión y que no pudo ser debido al mal estado del césped, que fue cambiado íntegramente en esa semana anterior y no estaba apto para el juego.

A este partido llegó mejor el Rayo, recuperado anímicamente tras ganar al Atlético de Madrid y empatar con el Betis y Athletic Club de Bilbao. Eso se notó sobre el césped, ya que el conjunto madrileño fue desde el inicio el que buscó con mayor ahínco el gol, tratando de llevar la iniciativa del juego controlando la medular con Pedro Díaz y el senegalés Pathé Ciss.

El Oviedo, con la principal novedad en su once del centrocampista argentino Santiago Colombatto, no se encontró a gusto y su juego se resintió con poca posesión, ausencia de profundidad y cero inquietud sobre la portería contraria, siendo Augusto Batalla, el portero de los locales, un espectador más sin casi trabajo durante todo el partido.

El primer gol del partido llegó a los 43 minutos tras un disparo desde fuera del área de Andrei Ratiu que despejó Aarón Escandell y cuyo rechace recogió Jorge de Frutos sin oposición para enviarlo a la red.

Ese gol permitió al Rayo irse al descanso con ventaja y aumentó las dudas del Oviedo, que, nada más comenzar la segunda parte, encajó el segundo, obra también de Jorge de Frutos, de penalti, tras una falta de Lucas Ahijado sobre Álvaro García dentro de su área.

Para entonces ya estaba sobre el césped con la camiseta azulona Santi Cazorla, que se llevó la primera de las dos grandes ovaciones de la noche por parte de la afición rayista. La otra fue para el mediapunta argentino Oscar Trejo, que cumple diez temporadas en el conjunto vallecano y que esta semana anunció que no seguirá el curso que viene en el equipo.

Trejo, de 37 años y sin apenas protagonismo esta campaña, saltó al césped tras celebrar todavía desde el banquillo el tercer gol de su equipo. Éste llegó tras una mala salida del balón del Oviedo que recuperó el Rayo y que terminó en las botas, por el costado izquierdo, de Álvaro García, que lanzó un disparo que despejó Aarón Escandell y cuyo rechace lo aprovechó para cruzar otro remate al fondo de las mallas.

Con ese marcador, el Oviedo, herido en su orgullo, trató de marcharse al ataque en busca de maquillar el resultado aunque con más corazón que eficacia, por lo que el partido fue languideciendo con todo resuelto sin demasiada emoción.

La mala noticia para el conjunto asturiano fue la lesión del uruguayo Thiago Borbas, que no pudo terminar el encuentro y dejó a su equipo con diez los minutos finales.

Este resultado permite al Rayo impulsarse en la clasificación hasta la duodécima plaza con 30 puntos, seis por encima del descenso, mientras que el Oviedo se mantiene colista con 17 a nueve de la permanencia que marca actualmente el Elche con 26.