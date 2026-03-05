El Atleti propone una ampliación de capital de cien millones de euros

Rubén Uría 05 MAR 2026 - 11:48h.

Propuesta una ampliación de 100 M€ en el Atlético de Madrid. Cambio de estatutos y Apollo tendrá más del 50% en el Consejo de Administración

El futuro del Atlético con Apollo: la Ciudad del Deporte, ampliación de capital y ¿renovación de Simeone?

El Atlético de Madrid ha convocado una Junta General Extraordinaria para el día 12/13 de Marzo, con la intención de modificar parcialmente los estatutos, renovar el Consejo de Administración y delegar en el mismo la próxima ampliación de capital. Básicamente, esto se trata del aterrizaje oficioso de ‘Apollo’ en el Atlético de Madrid, a la espera del anuncio oficial de compra de la mayoría accionarial del cuadro colchonero. En el programa ‘El club de Uría’ se ha avanzado que el cuadro rojiblanco llevará a cabo una propuesta de AMPLIACIÓN DE CAPITAL de 100 M€. Además, según el citado programa, en esa junta general se planteará un cambio de estatutos con dos cambios importantes y además, Apollo tendrá más del 50% en el nuevo Consejo de Administración.

En la propuesta de ampliación de capital hay algo muy importante. No vinculante, pero sí importante: la nueva propiedad, ‘Apollo’, entiende que hay que ampliar capital porque quieren mantener la inversión de la plantilla e incluso potenciar todavía más esa plantilla. Según ‘El Club de Uría’, los planes de futuro pasan porque el Atleti mantenga el esfuerzo económico de las últimas temporadas en la parcela deportiva, pudiendo incluso incrementar su inversión económica para mejorar y potenciar el proyecto.

Los cambios en los estatutos por la llegada de Apollo

El cambio de estatutos no tiene mayor importancia salvo en dos aspectos importantes: primero, se reforzará la mayoría necesaria para que la junta adopte algunos acuerdos (la mayoría pasará a ser del 92% mientras que antes era del 85%) y otro cambio será que la remuneración de los consejeros también será revisada y podrá ir ligada o vinculada conforme a objetivos económicos o deportivos. Por otro lado, ‘El Club de Uría’ también avanza que respecto a los consejeros habrá novedades: se va a renovar el Consejo en la junta del 12/13 de marzo y ‘Apollo’ quiere meter consejeros en un número superior al 50% de la totalidad de los miembros. Como quiera que según estatutos el número máximo de consejeros es 12, se supone que, como poco, Apollo tendrá seis consejeros.