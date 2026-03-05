Pablo Sánchez 05 MAR 2026 - 09:44h.

Obligados a buscar alojamiento en la capital

Obligados a buscar alojamiento en la capital

El Real Oviedo vivió una noche de pesadilla en Vallecas y no fue solo por el resultado. Tras la derrota, el equipo emprendía el camino de vuelta a casa, pero no lo pudo ejecutar. El mal tiempo obligó a que el equipo de Guillermo Almada hiciera noche en Madrid y tuviera que buscar alojamiento. El avión no salió por las adversas condiciones meteorológicas y el cuerpo técnico se ha visto obligado a cambiar el plan de trabajo.

Tal y como informa El Comercio, la intención del Oviedo era la de entrenar este jueves a las 11.00 horas tras volver de Madrid. Sin embargo, no ha podido ejecutar la sesión al encontrarse atrapados en Madrid. Hasta que las condiciones no cambien, el regreso a Asturias tendrá que esperar. De momento, el equipo tuvo que hacer noche en la capital española y buscar alojamiento.

El club confía en que la vuelta se produzca pronto y el equipo pueda llevar a cabo la sesión de trabajo de este jueves sin mayores problemas para preparar el duelo de la próxima jornada. La derrota en Vallecas merma mucho más las opciones de salvación de un equipo que no encuentra el camino de la remontada.