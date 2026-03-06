La UEFA sanciona al Madrid por "comportamiento racista" en el partido contra el Benfica

Saray Calzada 06 MAR 2026 - 12:22h.

La UEFA ha sancionado al Madrid por el incidente con el aficionado que hizo el saludo nazi

El aficionado del Real Madrid expulsado por el saludo nazi se defiende: "Tengo dos negros adoptados y me visto de mujer"

La eliminatoria del Real Madrid contra el Benfica fue calentita por muchos motivos. Ya en el partido de ida se produjo un incidente del que se está hablando mucho y del que se seguirá hablando. Vinicius denunció al árbitro que Prestianni le había llamado "mono" y a partir de ahí todo se lio. Pero ahora el que va a cumplir sanción por "comportamiento racista y/o discriminatorio" es el conjunto blanco.

El encuentro de vuelta entre el Real Madrid y el equipo portugués es produjo en el Santiago Bernabéu. Durante el momento de la retransmisión se enfocó a la grada de animación y ahí un aficionado decidió hacer el saludo nazi en repetidas ocasiones. El club blanco actuó de forma inmediata y fue expulsado como así aseguraron en un comunicado para aclarar que ante estas circunstancias no se ponen de lado y actúan con contundencia.

El comunicado de la UEFA con la sanción al Madrid

De esto la UEFA tomó nota y también ha sancionado al Madrid como ocurre con este tipo de actos en otras ocasiones. La institución europea del fútbol ha decido "multar al Real Madrid C.F. con 15 000 € y ordenar el cierre parcial del estadio del Real Madrid C.F. (es decir, 500 asientos adyacentes de la grada sur inferior) durante el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA en el que el Real Madrid C.F. juegue como club anfitrión, por el comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados. Dicho cierre del estadio queda suspendido durante un período de prueba de un (1) año, a partir de la fecha de la presente decisión", dice el comunicado de la UEFA.

El cierre parcial del estadio queda suspendido en un periodo de prueba de un año. Si en este tiempo no se repite ningún incidente de este tipo, finalmente no se cerrará con esa cantidad que se fija en el comunicado.