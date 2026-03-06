Juan Pérez 06 MAR 2026 - 13:01h.

Con 22 combatientes, el main event está en boca de todos

Dos pistas más para La Velada del año 6, de Rivers a Donato

Compartir







Las predicciones para acertar los boxeadores de La Velada del año 6 llegan a la recta final con nombres muy marcados encima de la mesa pero si no hay meme de por medio, Ibai Llanos podría haber soltado la bomba. Esa es la conclusión después de analizar el último vídeo del vasco a los pocos minutos de su publicación, una pista con canción incluida que deja entrever una relación muy cercana para el main event de este año a sólo unos días de la presentación oficial el 9 de marzo.

El último short de Ibai Llanos es una colaboración con Google Gemini para promocionar Lyria, la herramienta que genera canciones virales aprovechando un prompt o una imagen, pero en este caso el desenlace está sobre el ring. El creador del evento ha utilizado la aplicación para crear una canción sobre los dos protagonistas de la pelea más importante de las diez, y la respuesta es una balada que habla de una relación muy cercana.

PUEDE INTERESARTE Ibai Llanos confirma más mujeres que nunca para La Velada del año 6 y da todas las nacionalidades

A pesar de que las elucubraciones principales van por un choque español con Willyrex y Vegeta777, parece complejo entender la letra de la canción como parte de una relación de amistad: "En medio de la pelea surge una tregua, tu mirada me desarma aunque me niegues, ya no sé por qué peleamos, si al final siempre acabamos en un solo latido", esa es la respuesta de Lyria tras recopilar la información de los dos contendientes.

PUEDE INTERESARTE La pelea imposible de La Velada del año 6 frente a frente: Rubius vs xQc

La realidad es que sólo leyendo los labios de Ibai Llanos, es fácil detectar que habla de él mismo y de Grefg. Es relativamente fácil encajar los nombres de los dos aunque el suyo propio lo acelera para despistar, pero claramente se menciona a él mismo y a su compañero de batallas durante tantos años en los streamings. Los dos llevan demasiado tiempo enfrentados a pesar de ser buenos amigos porque siempre chocan en eventos, entre equipos competitivos de esports o en general en cualquier competición de la última década. Ahora apenas tienen esa confrontación desde que los eventos multitudinarios han pasado a un segundo plano, pero esa esencia sigue presente.

Aún así es una de las mayores locuras imaginadas para Ibai Llanos porque tal y como él mismo ha confirmado en varias ocasiones, no está preparado físicamente para competir contra alguien así. Por eso todo apunta a ser más una broma para promocionar la IA que una verdadera pista de La Velada del año 6, porque alguien con el físico de Grefg puede marcar mucho la diferencia. Sobre todo por los problemas visuales de Ibai en uno de sus ojos, lo que sumado a la comparación física marca demasiado las diferencias.

PUEDE INTERESARTE La Velada del año 6 tiene dos nombres casi confirmados: un argentino y un español

El resto de elucubraciones, de Rivers a Xokas

Otra cosa es que Ibai Llanos haya dado otros nombres para el vídeo, pero la canción sí retenga la realidad del combate. La respuesta natural es pensar en dos personas que están en una relación y van a competir, o que han estado juntos y se tienen cariño. Desde esa perspectiva es bastante complicado dar nombres porque de las opciones conocidas casi todo acaba en un chico vs chica que no parece del todo posible, y aún así hay soluciones. El choque entre Ari Gameplays y Rivers parece la más fiable de las predicciones porque las dos están actualmente en Barcelona, parecen tener una relación y las dos tienen experiencia en La Velada del año con choques previos.

Es cierto que quizás no tienen el peso para generar un beef lo suficientemente grande como para ser el main event, sobre todo si son pareja, pero por nombres están en lo más alto. Y además coincide a la perfección con el sentir de la letra que Ibai Llanos le ha pedido a la inteligencia artificial, pero hay otros nombres.

La opción de Willyrex vs Vegetta777 es difícil, pero posible. Su amistad ha sido parte del nacimiento de Youtube España, han tenido algún tira y afloja, cuadran con la teoría...pero los dos parecen muy alejados de tomar una decisión como la de combatir en un ring. Además el propio Rubius ha confesado que dos personas muy cercanas a él van a luchar entre sí, lo que cuadra con este posible combate.

Por otra parte la relación de amistad entre Illojuan y Xokas también ha cambiado mucho por lo que es otra opción posible aunque mucho más lejana, tanto como loca es la opción de tener sobre el ring a Gemita contra SofiG (la actual pareja de Grefg). No es exactamente el sentir de la canción, pero dentro de la locura entre parejas y relaciones anteriores, es de las pocas cosas que cuadran para levantar fandoms con nombres muy conocidos de la escena.

La única pista restante es que Rubius, al ver los enfrentamientos, desveló que uno de los combates femeninos iba a ser el más grande de la historia de La Velada del año, y eso encaja con las dos opciones mostradas.