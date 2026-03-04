Dos pistas más para La Velada del año 6, de Rivers a Donato

Juan Pérez 04 MAR 2026 - 12:42h.

Con las nacionalidades confirmadas, los dos nombres son posibles

Los 7 posibles boxeadores revelación de La Velada del año 6 de Ibai Llanos

La razón de ser de las predicciones de La Velada del año 6 acaba este lunes 9 de marzo con la presentación definitiva de los 22 boxeadores, pero mientras tanto algunos ecos desde Twitch y Kick dejan las últimas pistas. El trabajo de Ibai Llanos y su equipo para componer el evento más grande hasta la historia con 10 combates busca todavía los nombres oficiales entre las nacionalidades confirmadas, y en esa búsqueda aparecen dos nuevos: Donato y Rivers.

El venezolano y la mexicana son dos contrapuntos perfectos para bucear entre los posibles enfrentamientos para el verano de 2026, sobre todo porque presentan dos perfiles totalmente diferentes, y llegan de situaciones opuestas. Hasta ahora Grefg, Illojuan, Mernuel y Edu Aguirre son los nombres más claros de las filtraciones actuales, pero algunos guiños de recientes directos desvelan que la lista puede ser más amplia a pesar de no tener ninguna validez.

El caso de Donato es el más sonado. Desde Venezuela hay varias opciones como FeirlyGab, pero sin duda los 45 millones de seguidores del streamer entre YouTube y Tik Tok desvelan un seguimiento masivo. Y su posible presencia pasa por el descuido de JuanFer en un directo donde menciona que en esas fechas estará en La Velada viendo a Donato, un clip que se puede entender como realidad o como bait para despistar del verdadero protagonista.

En esa búsqueda por estar en la conversación, la realidad es que hay pocos protagonistas que hayan levantado la voz. Sólo Juan Guarnizo ha replicado en repetidas ocasiones que no va a estar presente y que sólo conoce unos cuatro combates de los diez previstos, pero ahora empieza el baile de nombres más que nunca. En los próximos días una gran cantidad de creadores de contenido van a dejar sus directos para volar a Barcelona de cara a la presentación oficial.

No se va a notar tanto en los menos habituales en el día a día como tampoco en creadores exclusivos de Tik Tok, pero sí hay más de un nombre al que se le escapa o aparece en el aeropuerto a ojos de todo el mundo. La experiencia ha hecho que la organización de La Velada del año 6 cada vez cuide más este tipo de detalles para ocultar todo lo posible a los invitados, pero ya el año pasado hubo un error con el nombre de Grefg así como el anterior con Plex, por lo que los main event de los dos últimos eventos se filtraron antes de tiempo.

El caso de Rivers para La Velada del año

Samy Rivers siempre está presente en la conversación para repetir prueba en La Velada del año aunque en este caso la conversación sobre las posibles chicas está más puesta en Alana o nombres nuevos como Fabiana Sevillano, FeirlyGab, Sofia Surfers o Lola Lolita. Pero la pista sobre Rivers es bastante obvia, y es que mientras hablaba de PIO FC y la Queens League, la presidente ha confirmado que va a viajar a España y París esta semana, por lo que estará en el entorno de la presentación de La Velada del año.

Recuperar el combate entre Marina Rivers y Samy Rivers puede ser un punto fuerte en la repetición de uno de los enfrentamientos más igualado en la historia de la Velada del año. Por no hablar de que su propuesta ante Molly esconde un interés por volver a subirse al ring, un gesto de tantos para soñar con la mexicana de nuevo entre guantes de cara a este verano.