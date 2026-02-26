La Velada del año 6 tiene dos nombres casi confirmados: un argentino y un español

Juan Pérez 26 FEB 2026 - 13:12h.

Un silencio de Mernuel lo coloca entre los favoritos a pelear

Juan Guarnizo se borra de La Velada del Año 6 y confirma un combate top

Los directos de los creadores de contenido hispanohablantes en la previa de La Velada del año 6 es un coladero de preguntas del chat en busca de un gesto, una mirada o una respuesta dubitativa. No todos son capaces de mentir o alegar una reacción con lógica de cara al evento de presentación de los 22 boxeadores del 9 de marzo, y con la cantidad de excusas presentes para los que van a viajar, hay muchos nombres a descubrir en los próximos días. Y dos de ellos han dado un paso en falso que ha podido descubrir parte del pastel de Ibai Llanos.

Los diez combates para La Velada del año 6 con 10 chicas y 12 chicos es el punto inicial para entender cuál va a ser el esqueleto del evento, porque hasta ahora sólo se conocen las nacionalidades de los boxeadores. El reguero de pistas de Ibai está enfocado en alimentar el hype para subir las cifras del directo, pero de momento no hay muchas más líneas de investigación más allá de las reacciones de los posibles protagonistas.

Por eso las palabras de Juan Guarnizo en los últimos días son sospechosas, porque ha entrado al trapo desde la sinceridad y no desde el meme como lo han hecho tanto Illojuan y Grefg tras las filtraciones. Aún así es difícil imaginar al mexicano/colombiano en el evento porque tiene el suyo propio, y porque no parece preparado todavía para aceptar el reto de Auronplay...pero hay otros nombres dispuestos a dar el paso.

El más sonado de los que han levantado la voz en estos días es el argentino Mernuel, que ha comprado todas las papeletas para ser uno de los elegidos para boxear en La Velada del año 6. No hace falta más que perseguir su última reacción en uno de los directos del trío Mernosketti cuando, al recibir la pregunta sobre su posible combate en la Velada del año 6, prefirió beber a dar una respuesta. Sus compañeros ya sabían que eso sólo podía significar una cosa, y de hecho a uno de ellos le salta un toc en las manos que define un secreto escondido.

Mernuel es uno de los streamers argentinos del momento no sólo por su valor en Kick, sino por los más de 1,5 millones de seguidores en Tik Tok. Además tiene la experiencia de haber pasado por el ring en el evento Parense de Manos 3, además de haber aumentado su popularidad en programas televisivos de su país como Masterchef Celebrity.

El segundo nombre es el de Edu Aguirre. Al periodista le han hecho una jugarreta porque uno de sus compañeros ha declarado que está haciendo boxeo con él, y eso no tiene nada de malo, pero su énfasis al rechazar la afirmación lo expone hasta colocarlo en una posición bastante clara. Todos los rumores apuntan a un combate contra el periodista argentino Gastón Edul, sin duda una pelea extraña en comparación a lo que es el germen de La Velada del año 6. Sólo queda saber si la alargada sombra de Cristiano Ronaldo puede estar presente si finalmente su amigo está entre los 22 elegidos.