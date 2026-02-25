Juan Pérez 25 FEB 2026 - 09:22h.

Elimina de la ecuación a Komanche y vaticina a un creador español de los grandes

La pista de Ibai para soñar con Bad Bunny en La Velada del año 6

Compartir







El soporte de La Velada del año 6 ante la presentación oficial en menos de dos semanas son las predicciones, una larga lista de futuribles boxeadores con Juan Guarnizo en el eje de todo. El colombiano/mexicano siempre está en las especulaciones a pesar de tener su propio evento (Supernova Strikers), pero un año más desinfla el globo del hype mientras descarta a otros creadores de contenido y desvela la pista de alguno de los combates.

Juan Guarnizo ha jugueteado con subir al ring en más de una ocasión en La Velada del año de Ibai Llanos, pero todavía ese propósito no llega a buen puerto. Antes del quinto evento afirmó que pelearía con Spreen si la pelea fuese en México, y luego respondió a la propuesta de Auronplay para combatir sin un rechazo absoluto, pero la realidad es que hay un vacío enorme con su respuesta. Y todo a pesar de llevar una buena época en el gimnasio.

PUEDE INTERESARTE La posible duración completa de La Velada del año 6 con 10 combates

La confirmación de Ibai Llanos de combatientes tanto mexicanos como colombianos le ha devuelto la pelota a su tejado, pero Juan tiene claro cuál es su rol a pesar de que los suyos insistan: "Yo no voy a estar en La Velada, no he dicho nada porque no quiero llamar su atención, sé que no me van a creer por mucho que lo diga. Si yo estuviera en La Velada, hace rato hubiera dejado el alcohol", confiesa en directo.

PUEDE INTERESARTE Los 7 posibles boxeadores revelación de La Velada del año 6 de Ibai Llanos

Sin Komanche y con un español muy top

Con esa afirmación todo pasa al estado de futuribles de entre los que Juan conoce algunos combatientes, pero ni mucho menos a todos. Su sentido arácnido le dice que Komanche no va a ser uno de los elegidos a pesar de la significativa confirmación de un salvadoreño sobre el ring, pero el mexicano está convencido de que el elegido no es el creador de los Squid Craft Games porque no para de dejar mensajes demasiado obvios. Y si no es él, debe ser Fernanfloo, no hay muchas más opciones.

PUEDE INTERESARTE La lluvia de filtraciones de La Velada del año 6 continúa con la fecha exacta

Aún así no es la única opinión, porque Juan desvela que con la información que tiene hay un combate muy potente entre Latinoamérica y España donde el boxeador español va a despertar mucho fandom en la comunidad: "para los españoles es una barbaridad ese combate", afirma. No da nombres, pero con tal información lo lógico es pensar a lo grande entre Auronplay, Illojuan, Rubius o el propio Ibai, no hay más. Grefg ya ha peleado y si repite no generará la misma sensación, y pensar en Xokas, Vegetta o Willyrex parece mucho más complicado.

Auronplay lo retó el año pasado

Hace no mucho Auronplay aprovechó en varias instancias para invitar a una pelea a Juan Guarnizo, y no hay que descartarlo, pero parece bastante difícil por el choque de declaraciones. Hay algo de beef anclado en el pasado, es un combate a priori igualado, los dos han empezado a entrenar hace bastante, y puede dividir muchísimo a la comunidad. Es una opción latente, pero difícil para esta Velada del año 6 planteada para el verano.