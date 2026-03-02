Juan Pérez 02 MAR 2026 - 11:13h.

El doble main event invita a soñar con nombres muy sonados para los combates

Ibai Llanos exprime su cambio físico y se prepara para La Velada del año 6

A sólo una semana de saber los 22 boxeadores de La Velada del año 6 las predicciones suben un peldaño más con la confirmación por parte de Ibai Llanos de un doble main event. El significado de tener a cuatro grandes estrellas de internet sobre el ring cierra el círculo sobre los posibles invitados para combatir en la sexta entrega, por lo que ahora más que nunca la rumorología aprieta sobre nombres como Grefg, Illojuan, Auronplay o Juan Guarnizo entre otros.

Ibai Llanos continúa con los spoilers de La Velada del año 6 hasta romper las reglas de todas las versiones previas de su espectáculo, en este caso por colocar en lo más alto las dos últimas horas de directo. A la espera de saber los protagonistas, la certeza de tener a cuatro grandes streamers de los más conocidos en vez de a dos, puede romper internet en sólo unos días.

Sin ir más lejos los dos últimos años dejan a Grefg, Westcol, Plex y El Mariana salidos del main event sin dejar atrás a Germán Garmendia o Jagger en años anteriores, pero la referencia de 2024 y 2025 es demasiado alta. Por eso lo normal es imaginar un nivel similar en cuanto a seguimiento de los cuatro elegidos para el main event, lo que deja una posibilidad bastante reducida de tener sólo a algunos de los más relevantes de habla hispana para alguno de los dos últimos combates.

Tener dos combates con el apellido del main event es una nueva seña de identidad que rompe con el hype del más importante, pero a la vez señala algo mucho mayor: las ganas de superación. Y en ese pico de predicciones aparecen sin lugar a dudas los nombres filtrados hasta la fecha y algunos más, porque es raro no pensar en Illojuan o Grefg de nuevo en el ring después de entender cuál es el perfil de ambos actualmente.

Aunque es raro imaginar una pelea entre ellos por la ausencia de beef, Illojuan y Grefg están en forma a pesar de tener realidades diferentes con respecto a los hábitos de vida en los últimos años. Pero actualmente el malagueño está entrenando boxeo desde hace casi un año tal y como han confirmado otros streamers en sus directos, una pista que augura su presencia este año más aún a sabiendas de la invitación al Xokas del año pasado que quedó en saco roto. Xokas no va a estar, no tiene lógica tanto por sus últimas declaraciones como por la ausencia de esfuerzo físico del gallego en los últimos tiempos, pero otros pueden prestarse.

Auronplay vs Juan Guarnizo no es una locura

Con Greg y/o Illojuan como opciones posibles, el combate entre España y Latinoamérica necesita un impulso aún mayor con el beef de años anteriores, espacio donde entran tanto Auronplay como Juan Guarnizo. La propuesta del español el año pasado para combatir contra el colombiano pesa, sobre todo, porque los dos llevan una época de entrenamientos confirmado por ellos mismos en un cambio de vida que han declarado abiertamente.

Aún así no son los únicos en la lista. Spreen o DjMaRiiO son otras opciones también posibles a falta de ese beef natural que exige de alguna manera la narrativa de La Velada del año 6, aunque no es algo obligatorio como se vio en el enfrentamiento entre Plex y El Mariana, porque esa necesidad de generar una historia entre los boxeadores puede surgir con el paso de los meses hasta la llegada del verano.

Entre esos seis deberían estar los cuatro boxeadores más sonados de La Velada del año 6 si no hay grandes sorpresas, aunque Ibai Llanos está acostumbrado a romper los moldes con cada presentación. Ahora sólo queda esperar, preparar un bingo para ir más allá con las elucubraciones sobre el resto de combates, y acertar los máximos creadores de contenido posible.