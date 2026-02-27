Mr Beast trolea a Ibai y a Rubius: "Voy a pelear en La Velada del año"

Juan Pérez 27 FEB 2026 - 18:11h.

El nuevo vídeo de Mr Beast con múltiples streamers de todo el mundo guarda un millón de dólares para el chat del ganador, pero también una oleada de momentos virales en la preparación del evento. El estadounidense fue uno de los invitados en el directo de Rubius junto a Ibai y Grefg, y dejó un titular enclaustrado en una bomba de humo porque dice que va a competir en La Velada del año 6...pero no se lo cree ni él.

Mr. Beast dice que va a boxear en el evento de Ibai Llanos que se presenta el 9 de marzo, pero sólo es parte del artificio del directo después de aparecer durante un par de minutos junto a Ibai y Rubius. El vasco había preparado el entramado minutos antes indicando que estaban haciendo las fotos promocionales de La Velada del año 6, incluso Rubius y Grefg posaron para competir entre ellos...pero todo eran fuegos de artificio para darle algo de ambiente al verdadero momentazo del día.

Rubius, Ibai Llanos y Grefg son los tres invitados españoles de Mr. Beast a sus instalaciones para un nuevo vídeo viral, la sorpresa es el murciano ya que el año pasado el representante fue Nil Ojeda. Ahora las reglas son otras, y las bromas de La Velada del año sólo son parte de algo más grande, un directo global de creadores de contenido que están en la casa de Mr. Beast preparando lo que va a ser uno de los contenidos más grandes del año.

Durante unos segundos todo parecía real por las reacciones de los protagonistas, pero cualquiera con algo de contexto de los creadores en estos días sabía que estaban de viaje para el espectáculo. En sólo unos minutos Tyler1 y Pokimane aparecieron en el directo como acompañantes de algo más grande, y es que tanto Quiackity como xQc tenían sus propios directos activos con miles de personas para promocionar lo que estaba por llegar. Porque todo era una especie de teaser de una grabación que aparecerá dentro de semanas en el canal de Mr. Beast.

El primer día de grabación va a ser una sangría porque todo se va a cerrar en menos de 48 horas, pero nadie puede decir nada del resultado hasta la publicación del vídeo de Mr. Beast. Si es como el vídeo del año pasado, será una acumulación de pruebas con las tentaciones habituales del creador de contenido para generar retos continuados a los streamers, y el caso es que estos no deben pensar en ellos mismos sino en los beneficios para sus seguidores.

El año pasado tanto Nil Ojeda como Rubius avanzaron bastante, pero una pésima situación con cada uno de ellos le dejó fuera de la lucha final por el premio. Nil se arriesgó a dar una vuelta por fuera del cubo aprovechando el límite de la construcción, y cayó en la trampa, mientras que a Rubius le dejó KO un plato de comida con demasiada sal. Ahora no hay detalles sobre cómo será el espectáculo pero hay más opciones hispanas que en otras ocasiones.