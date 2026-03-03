La pelea imposible de La Velada del año 6 frente a frente: Rubius vs xQc

Juan Pérez 03 MAR 2026 - 10:14h.

Una confrontación durante el evento de Mr. Beast

La pista de Ibai para soñar con Bad Bunny en La Velada del año 6

Compartir







La alfombra roja de La Velada del año 6 tiene un toque de invisibilidad, ironía y humo desde hace años con nombres que tontean con aparecer en el ring, pero de momento no pasa de mensajes virales. La eterna pelea entre Rubius y xQc prometida por los dos streamers desde hace años no parece existir, pero ahora Ibai Llanos la impulsa desde Estados Unidos con una confrontación real entre los dos para imaginar un posible combate de cara a 2027.

La declaración de intenciones de Rubius para retar una vez más a xQc de cara a La Velada del año 7 tiene nombres, apellidos y hasta un montante económico cerrado. La quedada para el evento de Mr Beast con un vídeo viral de 50 creadores de contenido de todo el mundo unió al norteamericano con el español, y además de cruzar imágenes simpáticas de ambos en redes sociales, deja también una ventana para soñar con verlos en el ring.

PUEDE INTERESARTE Ibai Llanos rompe las reglas de La Velada del año 6 con la predicción de 4 boxeadores

Ibai Llanos los ha colocado juntos para atestiguar una proposición decente de cara a la pelea, porque de nuevo el norteamericano confiesa que quiere estar, esta vez con una cifra de por medio para llevarlo todo a cabo. Aunque de primeras xQc no quiere nada de dinero, el empuje de Rubius que sí le pide algo a Ibai, termina con cerrar un supuesto salario de un millón de euros/dólares para cada uno.

PUEDE INTERESARTE Ibai Llanos confirma más mujeres que nunca para La Velada del año 6 y da todas las nacionalidades

El combate parece complicado porque hasta la fecha ningún norteamericano se ha comprometido, no lo hizo Amouranth tras su desplante hace un par de años ni tampoco xQC, pero ahora tiene un toque más real. El choque de ambos creadores, el hecho de tenerlos cara a cara y ponerle una cifra a Ibai Llanos para que saque la billetera, le da un extra de protagonismo. La única premisa del streamer estadounidense es el compromiso para tomarse las cosas en serio.

Poco después Rubius vuelve a la realidad con ganas de librar el combate, y aclara que "la última vez que él dijo lo mismo se rajó, esta vez no te rajes", un mensaje directo para reforzar el combate. Y es gracioso porque la realidad es que de ser una realidad, sería un combate de poco nivel porque los dos tienen una vida totalmente alejada de los gimnasios tal y como refuerza Grefg poco después con sus palabras: "tienen un físico que es una basura, pero creo que ganaría Rubius".

PUEDE INTERESARTE Xokas defiende por qué no estará en la Velada a pesar del pastizal que le pagaría Ibai Llanos

Entre tantos memes y posibles opciones para otro año, Rubius, ya en casa, analiza cómo ha ido el evento sin destripar la trama del próximo vídeo de Mr Beast en busca de un millón de dólares para los seguidores de un streamer. Entre tanta competición donde todo parece que Grefg ha sido el español que ha llegado más lejos, hay anécdotas como esta con el gran jefazo de Twitch.

Mientras tanto en el recuerdo de los retos pasados está ese famoso clip donde Rubius y xQc peleaban como si estuvieran en el minijuego de boxeo de la Wii, una especie de comedia mala que por ahora, no tiene fecha de estreno.