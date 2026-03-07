Andrea Esteban 07 MAR 2026 - 09:45h.

El técnico destacó la actitud del equipo pese a las bajas

Álvaro Arbeloa responde a Arda Güler tras su enfado con el cambio: "He sido el entrenador que más ha confiado en él"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, valoró con satisfacción la victoria por 1-2 ante el Celta de Vigo en Balaídos. El técnico madridista destacó el mérito de los tres puntos en un contexto marcado por las bajas, elogió la aportación de los canteranos y celebró el regreso de Ferland Mendy. Pero, no se olvidó de sus jugadores y dejó un recado con mucho peso detrás.

Un triunfo de carácter

Arbeloa subrayó la importancia del resultado y la mentalidad del equipo durante el encuentro. “Ha jugado a ganar, que es a lo que juega el Real Madrid y que es lo que queríamos hacer”.

El técnico también quiso reconocer el esfuerzo de los jugadores que, pese a las dificultades físicas y las ausencias en la plantilla, estuvieron disponibles para el partido en Vigo.

“Estoy muy contento por la actitud, por los que han querido venir, que han venido a empujar. Estos son los momentos en los que se ve a los jugadores del Real Madrid”.

Arbeloa reivindica a la cantera

La plaga de bajas obligó al técnico a dar protagonismo a varios futbolistas jóvenes, algo que Arbeloa quiso poner especialmente en valor.

El entrenador mencionó a jugadores como Manuel Ángel, Gonzalo García y César Palacios, además de elogiar el trabajo de Thiago Pitarch. “Hay que darle mucho mérito. Tiene capacidad de presionar, protege muy bien la pelota, siempre busca la mejor opción y es muy dinámico”.

Arbeloa insistió en que la cantera debe tener más reconocimiento. “Hay que valorar más la cantera. Es verdad que aquí vienen los mejores, pero también hay que confiar en los chicos”.

La importancia del regreso de Mendy

Otro de los aspectos positivos del encuentro fue el regreso de Ferland Mendy tras varios meses sin competir. Arbeloa admitió que el club asumió cierto riesgo con su participación. “Viene de muchos meses sin competir. No me agradaba que jugara los 90 minutos, pero tal y como se dio el partido fue necesario”.

El técnico destacó el impacto que tiene el lateral francés cuando está disponible. “Con él es más fácil que el Madrid gane, y eso es decir mucho”.