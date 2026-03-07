Mercedes domina en Australia con George Russell logrando la primera 'pole' del año

Alberto Cercós García 07 MAR 2026 - 07:38h.

Eran los favoritos y así han actuado: Mercedes se lleva el primer 1-2 de la temporada con George Russell en la 'pole'

Adrian Newey se emociona hablando de Fernando Alonso: "Tiene que estar siendo difícil para él"

Compartir







Desde hace tiempo, Mercedes es uno de los equipos que más focos está recibiendo. El lío con el motor, el favoritismo que todo el mundo le adjudicaba. Todo eso ya es una realidad. Durante los test de pretemporada, la marca alemana logró ser de las más sólidas. No solo como escudería, sino con un motor funcional y trabajado (nada que ver con Aston Martin y Honda). Toto Wolff tenía el empeño de empezar una nueva era en la Fórmula 1 de la mejor manera y así está siendo. El proyecto funciona, es ganador y los pilotos responden a las mil maravillas. Tanto es así que el dominio de George Russell y Kimi Antonelli en el Gran Premio de Australia se antoja la tónica a seguir. En clasificación han logrado un 1-2 para el recuerdo, y eso que Antonelli sufrió un duro accidente en la FP3 y en el box trabajaron a contrarreloj. Pero nada más lejos de la realidad: son los más rápidos y los máximos favoritos para la carrera.

Con Russell siendo el más consistente durante toda la clasificación, su primera 'pole' del 2026 no hace otra cosa que corroborar el trabajo bien hecho. El británico ha aprovechado la superioridad del monoplaza para batir a Isack Hadjar (saldrá tercero) y a unos competitivos Ferrari. Max Verstappen se quedó fuera de la lucha por la 'pole' en la Q1 al sufrir un duro accidente, y los McLaren siguen sin estar realmente cerca de los primeros puestos. Mercedes es, hasta la fecha, el mejor equipo.

PUEDE INTERESARTE Fernando Alonso no se merece este bochorno

George Russell, al habla

"Sabíamos que había mucho potencial, pero hasta que no llegamos al primer sábado de la temporada, nunca se sabe. El coche ha ido genial, y además han bajado las temperaturas. No es fácil de pilotar y es difícil para los aficionados entenderlo, tengo ganas de mañana y creo que podemos hacer que las carreras sean interesantes", reconoce el propio Russell nada más terminar la clasificación.

Por su parte, también ha hablado Antonelli. "Ha sido un día estresante, en los Libres 3 me he ido contra el muro pero los mecánicos han sido los héroes hoy, han puesto el coche en pista y ni siquiera lo hemos podido configurar, así que estar en primera línea es increíble. He tenido que mirar muy adentro y necesito tener un fin de semana limpio, porque he comprometido un poco la clasificación". "Ha sido una clasificación sin problemas, el fin de semana ha sido complicado porque no estábamos en posición de pelear por estar entre los tres primeros, creía que los Ferrari y los McLaren estaban un paso por delante, pero hemos ido aumentado la velocidad. Lo único que puedo hacer es salir mejor, pero de momento son demasiado rápidos; quiero mantener la posición", zanja Hadjar.

Así queda la parrilla del GP de Australia