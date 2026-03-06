Pedro de la Rosa detalla el 'engaño' de Honda a Aston Martin: "Las vibraciones eran menores"

Alberto Cercós García 06 MAR 2026 - 10:31h.

Pedro de la Rosa explica la situación de Aston Martin en el Gran Premio de Australia

Fernando Alonso no se merece este bochorno

La situación de Aston Martin en este inicio de temporada es desesperantemente mala. Pocas cosas positivas se pueden sacar de los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, y es que en el box británico la tónica sigue siendo la de los test. Eso sí, con más problemas. El último confirmado es el de las famosas vibraciones en el AMR26, que dejan prácticamente KO a los pilotos. Ni Fernando Alonso ni Lance Stroll pueden dar más de 30 vueltas para que su salud no se vea perjudicada. Es, a fin de cuentas, una situación límite provocada por la inoperancia de Honda.

Sobre todo ello ha hablado Pedro Martínez de la Rosa en El Larguero, con Manu Carreño. La honestidad del embajador de Aston Martin es clara y explica la situación que se vive en Melbourne sin titubeos. "La situación es mala. Tenemos unos problemas en el motor importantes, unas vibraciones excesivas que hacen que deriven en problemas en la batería. Las vibraciones son muy incómodas no solo para los elementos mecánicos, sino también para los pilotos. Eso sí, las vibraciones que se veían antes eran mucho menores que las que estamos experimentando en la realidad, en el coche cuando circula en el circuito. No estábamos esperando estas vibraciones tan bestias", reconoce el español.

La cruda realidad de Aston Martin en Australia

Un milagro se tendría que dar para ver a Alonso y Stroll completar toda la carrera el domingo. Pero si la condición física de los pilotos ya está en riesgo, la capacidad del coche de aguantar, también. "Ya no solo es un tema físico, a nivel estructural del coche, la batería tampoco aguanta", apunta de la Rosa. "Las vibraciones vienen del motor, se cuelan a través del monocasco, donde va sentado el piloto, porque en el fondo estás recostado sobre el motor, lo tienes prácticamente en la espalda", insiste un de la Rosa perplejo ante tantas vibraciones 'ocultadas' por Honda.

El embajador de Aston Martin confiesa que llegar a una normalidad será lento y que Fernando Alonso está bien. "Que nadie piense que esto nos va a acompañar toda la temporada. Hay un tema de fiabilidad que está vinculada a las vibraciones. Luego, el otro Everest, será que el motor rinda más, y el chasis también. Es un trabajo conjunto. O sea, no se acaban todos los problema en las vibraciones, esto es una carrera de desarrollo, estamos empezando ahora y estamos descubriendo los problemas justo o una semana antes de la primera carrera, y ahora ya nos pilla con las manos en la masa. Fernando es una persona que detecta los problemas muy pronto y él ya sabía antes de llegar aquí, obviamente porque lo experimenta en primera persona, que el problema era grande, muy preocupante. Está concienciado en que lo vamos a solucionar. Lo veo bien, dentro de lo que cabe lo veo con muchas ganas", zanja.