06 MAR 2026 - 23:54h.

"Pudimos incluso ganar el partido con la ocasión de Iago Aspas", afirma

Claudio Giráldez ha comparecido tras la derrota del Celta de Vigo frente al Real Madrid. El técnico celeste ha valorado el juego de su equipo frente a los blancos y, más allá de jugadores por debajo de su nivel habitual, como Borja Iglesias, reconoce que no fueron capaces de reaccionar a cómo movieron el balón sus rivales, obligándoles a defender muy cerca de su portería. Estas son sus palabras ante los micrófonos de Movistar LALIGA:

El Celta, metido muy abajo: "Sí, anticipábamos que podía pasar. Sabíamos que íbamos a tener dificultades para saber cómo se iban a posicionar en el campo. Nos ha costado ajustarnos en la primera parte a esa presión alta que queríamos hacer, hemos estado demasiado tiempo en el bloque bajo. Ellos han estado bien tras pérdida, nos han encerrado muchas veces allí. Creo que ha sido una lástima que el partido se haya ido en esa jugada final en la que han pasado tantas cosas".

Falta a Fer López antes del gol de Fede Valverde: "Sí, hay una acción muy similar antes que es amarilla a Asencio. En ese momento no lo decidieron así ni el árbitro ni el VAR. Creo que es clara la falta, pero bueno. Luego también tienen la fortuna de que les entre el rebote. Nos vamos fastidiados por ese 1-2 final. Tuvimos incluso la de Iago para poder ganarlo. Ha sido un partido en el que no hemos estado cómodos. No hemos sido capaces de ajustar la presión en la primera parte, en la segunda parte no hemos estado viendo la pelota. Creo que es un palo recibir gol en esa acción en esa duda en el área y en el rebote".

¿Esa acción está bien defendida?: "Sí, sabes que va a acabar la acción en el área. El despeje de Matías no es bueno. Luego saltamos a tapar el tiro con la mala suerte de que creo que le da a Marcos y le desvía la trayectoria a Radu. Hemos concedido también bastantes opciones de tiro exterior. Se puede defender a lo mejor no estando tan bajos con nuestra segunda línea".

Claudio Giráldez cambió a los tres delanteros casi a la vez. ¿Por qué?: "Sí, solemos hacer planes pensando en que es muy largo el partido. Hoy no tener a Pablo nos quitaba un poco de energía ahí con Jutglà de inicio. Quizá nos hemos quedado un poquito cortos ahí. Sabíamos que estaban cansados los tres. Intentamos que Jones siguiese corriéndole a Trent como le estaba haciendo Williot, que Hugo sacase un poquito a Rudiger y Fer a Asencio, pero desde el inicio del saque de puerta nos han hecho pares, nos ha costado mucho tener la pelota en ese momento. No han salido bien los cambios".

Qué ha echado de menos en su equipo: "Creo que en la segunda parte hemos ajustado mejor la presión. En la primera, no tener tan claro lo que iban a hacer, con tanto jugador por dentro, sin referencia, nos ha costado mucho, tanto a Marcos como a Carl, referenciar cómo podían saltar. No hemos sido capaces de arrimarles a ningún lado. En la segunda parte creo que lo hemos hecho un poquito mejor, sobre todo antes de los cambios. Luego con los cambios nos costó un poquito más. Creo que no gestionamos bien la pelota en la primera parte en los momentos que pudimos. Al inicio del partido circulamos muy bien y fuimos capaces de salir rápido de su presión, y nos ha faltado quizás esa mordiente en el último tercio del campo para cambiar la velocidad y amenazar más. Pero, aún así, creo que hemos tenido tres o cuatro ocasiones claras para poder hacer gol. En líneas generales, me queda la sensación de que nos ha faltado un poquito de energía, después de no ajustarnos en el press, para tener más control de la pelota y estar más altos en la presión".

¿Sabe peor la semana europea con esta derrota?: "No, no, para nada. Tenemos una eliminatoria que nos motiva a todos mucho. Estamos sextos pase lo que pase en la jornada. Es un lujo poder estar ahí en este momento de la temporada con dos competiciones. Masticar la derrota hoy, saber qué cosas no se hicieron bien hoy, pero que hemos estado en el partido hasta el final. Hemos tenido nuestras opciones y hemos tenido mala fortuna en la última opción y con la suerte de que tenemos suficiente tiempo para el partido del jueves. A dar buena imagen y hacer una buena ida de esa eliminatoria".