06 MAR 2026 - 23:35h.

El atacante suma 11 goles en LaLiga esta temporada

Por qué Díaz de Mera no pitó el penalti por mano de Ferran Jutglà en el Celta-Real Madrid

El delantero del Celta de Vigo, Borja Iglesias, no ocultó su frustración tras la derrota frente al Real Madrid en un partido que se decidió en los últimos minutos. El atacante gallego, que había logrado el gol del empate momentáneo, realizó autocrítica tras el encuentro y reconoció que no estuvo tan acertado como en otras jornadas.

Autocrítica tras el partido

Borja Iglesias admitió que el equipo se marchó con rabia por cómo se decidió el encuentro. El delantero lamentó que el gol definitivo del Real Madrid llegara en la última acción del partido.

“Duele porque es la última acción. No hemos concedido mucho y ese último disparo estaba bien defendido, da un poco de rabia”, explicó tras el encuentro.

El atacante también analizó su propio rendimiento y reconoció que no tuvo su mejor día de cara al juego ofensivo. “No he estado tan preciso como otros días. Hemos pasado mucho tiempo defendiendo”, comentó el delantero del Celta.

Un gol especial… y la mirada puesta en Europa

A pesar de la derrota, Borja Iglesias dejó un dato significativo: el tanto que anotó ante el Real Madrid fue el primero que le marca al conjunto blanco en LaLiga. El gol llegó tras una buena jugada iniciada por Óscar Mingueza, con asistencia final de Carl Starfelt, que dejó al delantero solo para definir con la izquierda.

Con ese tanto, el conocido como “Panda” alcanza los once goles en liga esta temporada. Sin embargo, el delantero ya piensa en el próximo reto del equipo.

“Hemos tenido buenos momentos y tenemos un reto apasionante este jueves en la Europa League. Nos vamos a dejar todo”, aseguró.