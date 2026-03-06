Fran Fuentes 06 MAR 2026 - 23:18h.

Un latigazo de suerte después de una segunda parte sin prácticamente tirar a portería ponen a los blancos a un punto del líder

El Real Madrid se llevó in extremis la victoria de Balaídos ante un Celta de Vigo que supo defenderle en casi todo el partido. Los de Álvaro Arbeloa, que jugaron un partido muy plano y no supieron hincar el diente a los de Claudio Giráldez, se marchan con los tres puntos tras un latigazo de pura suerte, con un tiro desde la frontal que rebotó en un futbolista celeste que le desvió la trayectoria batiendo al portero celeste.

Los blancos comenzaron con cierto dominio y ocasiones. Aurélien Tchouaméni tuvo un par de acercamientos hasta que pudo transformar un disparo desde la frontal con el interior de su bota derecha. Tras el gol, apenas a los once minutos, el Celta despertó del letargo. Quizá por el mazazo, el conjunto celeste empezó a apretar un poquito y a subir la intensidad. Y es que a los de Claudio Giráldez les bastó hacer correr un poquito la pelota para marear a su rival. En una de esas, Swedberg hizo de las suyas, mareó a Trent y le dejó un balón franco a Borja Iglesias en el minuto 25 que este no perdonó. Por contra, en los blancos reinó el desorden táctico. Cada futbolista aparecía en una situación distinta en prácticamente cada jugada. Una vez salía uno a presionar, otra vez salía otro...

Con el tanto, los celestes se crecieron y se asentaron en el partido. A los de Claudio Giráldez les valió con plantarse bien defensivamente, sin necesidad de juntar demasiado sus líneas, para desconectar a un Real Madrid plano y sin ideas. Mientras, jugadores como Miguel Román y Williot se ofrecían por dentro y Jutglà o Mingueza iban al espacio. Los celestes hicieron a Courtois intervenir un par de ocasiones, aunque sin tantas ocasiones claras. Pese a todo, sí que merodearon bastante las inmediaciones del área madridista.

Tras el descanso, el discurso se mantuvo. Un Real Madrid al que le apretaba la necesidad no le quedó más remedio que apretar. Con más ímpetu y arrojo que ideas y fútbol trató de llegar a la portería de Radu, pero un Celta bien plantado logró abortar los acercamientos incluso antes de que tuviera que intervenir el portero. Eso sí, los celestes no intimidaron a la contra en la segunda mitad, ni con el ingreso de Fer López y Jones El-Abdellaoui. Cuando sí lo hizo fue tras la entrada de Iago Aspas, que tuvo una de las ocasiones más claras del partido al hacer una finta, evadir a Asencio y sacarse un zurdazo que se marcharía repelido por el poste. Es más, volvería a intimidar en el descuento el conjunto celeste con una ruptura de Jones.

Sin embargo, al Real Madrid no se le puede dar por muerto nunca. Y es que Fede Valverde se sacó un disparo desde la frontal en el último suspiro, rebotó en un jugador del Celta, desviaría su trayectoria por completo y acabaría dentro. Esa 'flor' de la que se habla siempre.

Así las cosas, el Real Madrid se coloca momentáneamente a tan solo un punto del FC Barcelona, que juega frente al Athletic Club. Por su parte, los celestes no suman y tendrán que esperar al resto de la jornada para ver cuánto se descuelgan de la lucha por Europa.