El Celta de Vigo ha dado arranque a la jornada 27 con su partido ante el Real Madrid en un encuentro que ha arrancado con una previa espectacular con concierto en Balaídos. La orquesta SonDeSeu ha entonado el Like a Prayer de Madonna como parte de la campaña para recuperar la camiseta que la artista estadounidense usó en aquel mítico concierto dentro de la campaña que ha vuelto viral al club en medio mundo esta semana.

"Un mensaje musical para ti, Madonna. La autenticidad y pasión de tu música, con el corazón y la tradición de la nuestra. ¿Nos ayudarías? ¿La tienes?", escribió el club en redes sociales acompañando esta petición al concierto de SonDeSeu sobre el terreno de juego de Balaídos.

La carta de Marian Mouriño a Madonna para recuperar la camiseta

Hace unos días, Marian Mouriño escribió una carta pidiéndole a la misma Madonna la camiseta celeste que vistió en el verano de 1990 durante un concierto mítico en Balaídos.

Querida Madonna:

Te escribo esta carta porque necesitamos tu ayuda.

El 29 de julio de 1990, actuaste en el estadio del Celta de Vigo, club de fútbol del que soy presidenta. Esa noche vistes nuestra camiseta celeste.

Ese recuerdo sigue muy vivo entre nuestra afición. Tu imagen con nuestra camiseta se ha convertido en un mito y forma parte de la historia del Celta, que también se escribe fuera del campo.

Muchos ven todo esto como una simple anécdota. Pero me gusta pensar que nada es casualidad.

Aunque no fue la única camiseta que vistes en el escenario, esa imagen comenzó a brillar de otra manera con los años. Porque entendemos mejor lo que defendías entonces: cuestionar lo establecido y plantar cara a quienes intentan decirte lo que puedes o no puedes hacer.

En el club que presido, nos reconocemos en esa forma de estar en el mundo.

Por eso nos emociona encontrar esta prenda. Esta búsqueda no es un capricho; Es un acto de memoria, es el patrimonio emocional de nuestro club.

El próximo viernes 6 de marzo, queremos dedicarte un gesto de cariño desde nuestra casa, el estadio de Balaídos. Será a partir de las 20:45, antes del partido Celta - Real Madrid, con la intención de hacerte esta pregunta con cariño:

¿Eres tú?

Si sabes dónde puede estar o quieres ayudarnos, por favor, contáctanos por mensaje privado.

Con admiración,

Marián Mouriño Terrazo

Presidenta

Real Club Celta de Vigo