Abel Caballero ha hablado en ElDesmarque de Iago Aspas y el homenaje que se le está preparando

El Real Madrid ha viajado hasta Vigo para medirse al Celta en la jornada 27 de LALIGA. En las horas previas al encuentro, ElDesmarque ha podido hablar con Abel Caballero, alcalde de la ciudad. Es uno de los políticos más conocidos en España y Sergio Horas le ha preguntado también por Iago Aspas una institución en el club y en la ciudad.

Iago Aspas tiene contrato hasta junio de 2026 y todo parece indicar que renovará un año más, pero la ciudad de Vigo ya se prepara para darle el homenaje que se merece. El político confirmaba que habrá una estatua para él y daba detalles al respecto.

"Es un fenómeno y es tan fenómeno que ya estamos en este momento eligiendo todo el mecanismo para hacerle un homenaje y le vamos a hacer una estatua. Exactamente igual que Bobby Charlton tiene una en Mánchester pues está aquí también Iago Aspas", comenzaba diciendo. Abel Caballero asegura que será la primera ciudad en España que haga este reconocimiento a un futbolista de estas características. "Es un líder del equipo, de sentimientos en la ciudad y yo creo que no hay ningún homenaje con una estatua a ningún futbolista español", terminó diciendo al respecto.

Iago Aspas, un líder

A sus 39 años, el delantero vigués sigue siendo clave para los planes de Claudio Giráldez. Lejos de tener un papel secundario, Aspas ha sido titular en muchos encuentros y ha rendido con goles y asistencias. La visión del juego que da al equipo cuando él se retrasa de las posiciones más adelantadas es algo que está explotando mucho esta temporada y pocos aficionados o ninguno quieren que se retire cuando acabe la temporada.

Iago y el resto del Celta de Vigo afrontan uno de los partidos más duros de la temporada con la visita del Real Madrid. Ya en el Bernabéu demostraron que se les puede ganar y ahora quieren volver a hacerlo en casa. En ese partido estaba Xabi Alonso y ahora es Álvaro Arbeloa al que querrán ganar.