Posibles alineaciones del Celta de Vigo y el Real Madrid para la jornada 27 de LALIGA EA Sports

Saray Calzada 06 MAR 2026 - 05:02h.

Celta y Real Madrid abren la jornada 27 de LALIGA

El Celta de Vigo y el Real Madrid se miden en la jornada 27 de LALIGA EA Sports. Los de Álvaro Arbeloa llegan con la necesidad de ganar en Balaídos tras los dos últimos tropiezos ante Osasuna y Getafe. Los de Claudio Giráldez quieren ganar los tres puntos y seguir estando en puestos europeos.

Para este duelo habrá muchas bajas, sobre todo del lado del Real Madrid. La defensa está en cuadro y la delantera también. El equipo blanco cuenta con cinco lesionados y hay que sumarle los tres sancionados. Álvaro Carreras y Dean Huijsen cumplen ciclo de tarjetas amarillas y Franco Mastantuono se cae tras ser expulsado en los últimos minutos contra el Getafe. A todas estas numerosas bajas hay que sumarle dos que llegan con dudas. Raúl Asencio ya se perdió el encuentro anterior y ha entrenado esta semana con el equipo, pero hay que esperar para saber si está al 100%. David Alaba también acabó con molestias.

El equipo vigués no cuenta con tantas bajas. Solo con alguna duda como la de Pablo Durán que se está recuperando de un esguince de rodilla. El Celta, al igual que el Madrid, no ha tenido partido intersemanal y por tanto todos sus jugadores llegan en perfectas condiciones. Giráldez podrá tirar con todas sus estrellas para seguir peleando por las plazas europeas. El nivel de esta temporada está siendo bueno y sobre todo regular.

Al Madrid ya no le vale tropezar si quiere seguir peleando LALIGA con el FC Barcelona. Delante no tendrá a un equipo fácil y sabe que tendrá que darlo todo el viernes a las 21.00 para seguir teniendo opciones al título. En el partido del Bernabéu ya ganaron a los blancos esta temporada por lo que saben cómo hacerlo.

Posibles onces del Celta de Vigo y el Real Madrid

El Celta saldría con: Radu; Carreira, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Migueza; Romá, Moriba, Fer López; Swedberg y Borja Iglesias.

El Real Madrid saldría con: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Fran García; Tchouameni, Fede Valverde, Camavinga; Arda Güler; Vinicius y Gonzalo.