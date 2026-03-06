El uno por uno y notas del Real Madrid en Balaídos con Tchouaméni sobresaliente y tres suspensos

Joaquín Anduro 06 MAR 2026 - 22:59h.

Así jugaron los de Álvaro Arbeloa

El Real Madrid logró la victoria in extremis ante el Celta de Vigo con un ajustado 1-2 conseguido en el minuto 95. Tras el tanto de Tchouaméni, el equipo blanco se quedó sin ideas y empató Borja Iglesias en un choque de pocas ocasiones y un posible penalti hasta el chut de Fede Valverde en el descuento que entró tras rebotar en un defensa celeste.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la jornada 27 de LALIGA EA SPORTS.

Thibaut Courtois [7]: Arrancó con un paradón al primer tiro del Panda y después tiró de reflejos para evitar el 2-1 de Swedberg. Otra vez, salvador para el Real Madrid.

Trent Alexander-Arnold [3]: Comenzó con un buen pase a Vini y luego se la dio a Güler en la jugada del 0-1 pero pronto se le vieron las costuras en defensa. En el empate, se comió la carrera de Swedberg y luego le dejó mandar el balón a Borja Iglesias sin complicaciones. Una tónica durante todo el encuentro y tampoco estuvo fino en los centros.

Raúl Asencio [6]: Demostró estar recuperado del tremendo golpe sufrido ante el Benfica en el que sufrió una lesión cervical. Esto no redujo su intensidad habitual a la hora de ir al choque.

Antonio Rüdiger [5]: Muy atento al corte cuando Radu buscaba a Borja Iglesias aunque dejó más dudas en las marcas en algunos balones celtistas al área.

Ferland Mendy [7]: Cuarto partido de la temporada para el futbolista francés, segundo como titular, en una temporada en la que ha estado lastrado por las lesiones. Muy seguro atrás, demostrándolo en el balón que le sacó a Jones evitando un mano a mano ya en el tiempo de descuento.

Aurélien Tchouaméni [9]: Después de avisar con dos disparos consecutivos desde la frontal, anotó el 0-1 al mandar al fondo de la red un gran envío de Arda Güler en una jugada ensayada a balón parado. De los más acertados, como suele ser habitual, en el centro del campo ofensiva y defensivamente.

Fede Valverde [6]: Atento en defensa para ayudar ante las lagunas de Trent pero no generó demasiadas soluciones a los problemas del Real Madrid para crear ocasiones hasta su afortunado tiro que rebotó en un defensor para colarse en el último minuto.

Thiago Pitarch [7]: Sigue dejando buenas impresiones el canterano aportando siempre ayudas a sus compañeros en la medular para tratar de llevar la pelota al área rival. Mejoró en la segunda al jugar menos encorsetado.

Arda Güler [6]: Estuvo muy activo en la primera parte para intentar mover la pelota y muy atento en una jugada ensayada a balón parado para asistir a Tchouaméni en el primer tanto de la noche en Vigo. Sorprendentemente, fue el primer cambio de Arbeloa.

Brahim Díaz [4]: Se movió por todo el frente de ataque sin tener una posición fija pero no logró encontrar un hueco en el que poder crear nada de peligro ni incidir. Mejoró algo en la segunda pero no le da para aprobar.

Vinicius Jr. [4]: En la primera mitad, sólo apareció en un carrerón en la que disparó al palo de Radu y la pelota se paseó por toda la línea de gol. Se escoró a la banda izquierda y ya no apareció más hasta la segunda en la que sí entró más en juego en busca de la victoria sin que tampoco se notase mucho.

Sustituciones de Álvaro Arbeloa en el Celta-Real Madrid

César Palacios [5]: Primeros minutos en LALIGA EA Sports para el centrocampista en su tercer encuentro con el primer equipo y ayudó a mover la pelota con más velocidad y a presionar.

Gonzalo García [5]: Muy activo en la presión en el ataque y dispuesto a ayudar en la salida de balón incluso pero sus compañeros no le encontraron en el área.

Manuel Ángel [-]: Debut en LALIGA EA Sports para el futbolista sevillano, que ya había tenido minutos ante el Albacete en Copa del Rey.