Por qué Díaz de Mera no pitó el penalti por mano de Ferran Jutglà en el Celta-Real Madrid

Andrea Esteban 06 MAR 2026 - 22:58h.

El VAR avisó por una posible mano de Ferran Jutglà dentro del área

Una de las jugadas más polémicas del partido entre el Celta de Vigo y el Real Madrid llegó en la segunda parte, cuando una posible mano de Ferran Jutglà dentro del área encendió las protestas del conjunto blanco. El árbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos detuvo el juego tras el aviso del VAR, pero finalmente decidió no señalar penalti tras detectar una falta previa en la jugada.

La mano de Jutglà que revisó el VAR

La acción llegó en el minuto 71. Tras una jugada del Real Madrid que terminó con un balón suelto dentro del área, el esférico impactó en la mano de Ferran Jutglà.

El VAR avisó inmediatamente al colegiado porque la acción parecía susceptible de sancionarse con penalti. De hecho, en las primeras repeticiones se apreciaba un contacto claro con el brazo del jugador del Celta, lo que generó las protestas del equipo madrileño.

La falta previa que anuló el penalti

Sin embargo, tras revisar la secuencia completa de la acción, Díaz de Mera detectó una infracción previa que invalidaba cualquier posible penalti.

En la misma jugada, el canterano César Palacios cometió un empujón sobre Ilaix Moriba antes de que el balón terminara golpeando la mano de Jutglà. Esa acción fue considerada falta en ataque, por lo que el árbitro decidió señalar infracción ofensiva y no penalti.

Por ese motivo, aunque la mano existía, la jugada quedó anulada por la falta anterior y el Celta evitó una pena máxima que podría haber cambiado el desarrollo del encuentro.