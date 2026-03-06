Uno por uno y puntuaciones del Celta ante el Madrid, partido muy serio pese a la derrota

Fran Fuentes 06 MAR 2026 - 23:02h.

Partido muy serio de los de Claudio Giráldez, aunque sin actuaciones súper destacadas

El homenaje del Celta de Vigo y la orquesta SonDeSeu a Madonna con mensaje: "¿La tienes?"

El Celta de Vigo perdió frente al Real Madrid en el partido que abría la vigésimo séptima jornada de LALIGA EA SPORTS. Así jugaron los chicos de Claudio Giráldez frente a los blancos en Balaídos.

Ionut Radu (5): Atento en los centros laterales. Da la sensación de que no vio salir el balón en el gol de Tchouaméni, pero de todos modos es más error de los defensores por permitirle disparar. Tuvo muy mala suerte en el gol de Fede Valverde, al que le paró la única acción del partido.

Javi Rodríguez (6): Partido de muy poco sufrimiento pese a medirse constantemente a Vinicius.

Carl Starfelt (7): Mariscal en la frontal de su área. Inexpugnable.

Marcos Alonso (6): Defendiendo muy bien tanto en su área como hacia delante, muy atento a las vigilancias a la espalda de Mingueza.

Sergio Carreira (7): Mucha profundidad por su banda, bien defensivamente y participando mucho en el juego asociativo del equipo.

Miguel Román (6): Dejó varios cambios de orientación y balones profundos con mucha intención. Además, le tocó vigilar de cerca a Thiago Pitarch y no dudó en perseguirle hasta donde hiciera falta.

Ilaix Moriba (6): El hombre fijo de la medular, actuando de ancla sujetando al equipo mientras todos los demás se movían.

Óscar Mingueza (7): Casi fue el organizador del equipo. Mucha inteligencia y criterio moviendo el balón. Incluso tuvo un par de momentos de hacer daño al espacio, Miguel Román le buscó en profundidad pero no logró sacar mucho de esas acciones.

Ferran Jutglà (6): Dejó un par de disparos peligrosos e hizo daño rompiendo a la espalda de la defensa rival.

Williot Swedberg (7): El jugador más peligroso y vertical del Celta, cada vez que cogía el balón y arrancaba se escuchaban murmullos y se sentía el peligro. Asistió a Borja Iglesias tras hacerle un roto a Trent.

Borja Iglesias (6): A pesar del gol, hizo una primera parte malísima, con muchísimas pérdidas de balón y pases sencillos fallados.

Fer López (-): Muy poquito, apenas intervino.

Hugo Álvarez (-): Sin calificar.

Jones El-Abdellaoui (5): Dejó un par de rupturas en las que metió miedo, pero sin llegar a hacer daño.

Iago Aspas (6): Tuvo una ocasión que se generó él gracias a su calidad y a punto estuvo de meter el que habría sido el 2-1.

Matías Vecino (-): Sin calificar.