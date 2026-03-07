Andrea Esteban 07 MAR 2026 - 00:32h.

El tanto le dió la victoria en el minuto 94 al Madrid en Balaídos

Álvaro Arbeloa responde a Arda Güler tras su enfado con el cambio: "He sido el entrenador que más ha confiado en él"

Compartir







Fede Valverde volvió a aparecer cuando más lo necesitaba el Real Madrid. El centrocampista uruguayo marcó el gol de la victoria ante el Celta de Vigo en el tiempo añadido y dejó una celebración muy comentada: corrió directamente hacia Antonio Pintus, el preparador físico del equipo blanco, para abrazarle y compartir el momento.

Un gol salvador en el descuento

Cuando el partido parecía condenado al empate, Valverde apareció en el minuto 94 con un potente disparo desde la frontal que terminó en la red tras desviar ligeramente su trayectoria. El tanto significó el 1-2 definitivo para el Real Madrid en Balaídos y permitió a los blancos sumar tres puntos clave en LaLiga.

El gol llegó en un momento en el que el conjunto madridista estaba sufriendo y apenas encontraba espacios ante un Celta muy bien plantado. Sin embargo, el uruguayo volvió a demostrar su capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

PUEDE INTERESARTE Por qué Díaz de Mera no pitó el penalti por mano de Ferran Jutglà en el Celta-Real Madrid

La celebración con Pintus que se hizo viral

Tras marcar, Valverde no fue directamente hacia sus compañeros. El uruguayo corrió hacia el banquillo del Real Madrid y buscó a Antonio Pintus para celebrar con él el tanto de la victoria.

El gesto llamó la atención porque Pintus es una figura clave en el día a día del equipo, especialmente en el apartado físico. Valverde quiso reconocer así el trabajo del preparador italiano, con quien mantiene una relación muy cercana dentro del vestuario.