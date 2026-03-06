Saray Calzada 06 MAR 2026 - 11:55h.

Ana Peleteiro ha mostrado todo lo que hay detrás de asistir a varios desfiles de la Fashion Week de Milán

Ana Peleteiro está explotando más su faceta de influencer en las redes sociales ahora que no compite en la élite por su embarazo. Ahora también sube vídeo s YouTube sobre su día a día o eventos a los que asiste para enseñar todo lo que hay detrás. La semana pasada estuvo en varios y ha enseñado a sus seguidores cómo se prepara.

La atleta viajó hasta Milán para asistir a la Fashion Week. Estaba invitada por una de las marcas a uno de los desfiles y lo ha podido vivir desde primera final. Pero antes de llegar al evento, Ana Peleteiro tuvo algunos escollos que salvar. Tiene ya la barriguita bastante avanzada y no todos los pantalones le están bien. Con una amiga tuvo que buscar por tiendas de la ciudad italiana alguno que le quedara bien. Mientras paseaba por sus calles se dio cuenta de un detalle que a Abel Caballero no le va a gustar nada y que comparó las luces que había porque habían sido los Juegos de Invierno y ahora los Paralímpicos con las luces de Vigo, un patrimonio casi de la ciudad gallega.

"Parece mentira que yo sea deportista y me haya pasado este detalle, pero han sido los Juegos Olímpicos de Invierno aquí en Milán y no lo había comentado. Ahora empiezan los Paralímpicos. La ciudad está muy bonita decorada, parecen luces de Navidad, pero en realidad no. Parece Vigo esto", decía entre risas la deportista.

Ana Peleteiro y el encuentro con David Beckham

A la gallega no han dejado de pasarle cosas en Milán. Ha estado en dos desfiles y entre uno y otro se ha tenido que cambiar en el coche. Ana Peleteiro quería desvelar que detrás del glamour de la moda hay cosas tan sencillas como esa. Después de ese cambio de look, se fue a otro desfile y allí se encontró con David Beckham. La atleta desvelaba cómo había sido estar a pocos centímetros de él.

"No tengo palabras para decir lo que ha sido este desfile. De repente estábamos todos sentados pensando que iba a empezar y aparece mi amigo David Beckham. Yo justo estaba sentada al lado de un futbolista del Milán, brasileño, y vino a saludarlo. Literal que le he tenido a 20 centímetros", dijo al respecto.