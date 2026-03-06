Pablo Sánchez 06 MAR 2026 - 11:25h.

El complicadísimo viaje de vuelta de Lindsey Vonn tras caerse en los Juegos Olímpicos de Invierno

Se rompió el ligamento en los Juegos Olímpicos de Invierno

Lindsey Vonn vivió un auténtico calvario después de la gravísima lesión que sufrió durante su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno. Se rompió el ligamento cruzado y tuvo que pasar hasta cinco veces por quirófano. Su pierna corría peligro, aunque de manera sorprendente no solo se está recuperando, sino que además ha vuelto a entrenar.

La esquiadora dejó un vídeo en su perfil de Instagram en el que ya se le podía ver levantándose de la silla de ruedas para llevar a cabo ciertos entrenamientos de recuperación. Queda un camino muy largo, pero ya ha dado el primer paso.

Así salvaron los doctores la pierna de Lindsey Vonn

Lindsey Vonn pudo perder una pierna tras su accidente en Cortina. Su caída causó un síndrome compartimental. Una fasciotomía evitó la pérdida de la extremidad. "Cuando se identifica, el paciente debe ser llevado al quirófano prácticamente de inmediato", aseguró a EFE el cirujano ortopedista Nolan Horner.

"El síndrome compartimental es básicamente cuando, debido a un aumento de la presión en un compartimento muscular, la presión dentro de ese compartimento llega a ser tan alta que corta el suministro de sangre a la extremidad. Eso puede causar daño nervioso permanente en una extremidad", aseguró Horner.

"Se considera una urgencia quirúrgica y, si no se trata con mucha rapidez, puede provocar la muerte del tejido muscular, daño nervioso permanente o incluso, en casos graves, que la persona pierda la extremidad", prosiguió el cirujano ortopedista del Genesis Orthopedics & Sports Medicine de Chicago, al que se encomiendan deportistas de élite de NBA, MLB y MLS, entre otros.

Lindsey Vonn, de 41 años, contó en un reciente vídeo en Instagram los momentos más complicados vividos en Cortina y definió su lesión "de lejos la más extrema, dolorosa y desafiante" a la que se ha enfrentado "en 100 vidas".

Pese a su fractura de tibia, a la reciente lesión de cruzado y al peligroso síndrome compartimental sufrido, el hecho de que Vonn sea una deportista de élite aumenta enormemente sus opciones de recuperar un normal estilo de vida, según Horner, un cirujano que realiza entre 600 y 650 cirugías por año.