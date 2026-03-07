El motivo por el que Fernando Alonso no terminaría la carrera en Australia: "No podemos arriesgar"

Alberto Cercós García 07 MAR 2026 - 08:14h.

Fernando Alonso pone en serias dudas terminar la carrera del Gran Premio de Australia

Fernando Alonso no se merece este bochorno

El drama en el box de Aston Martin es constante. Tanto es así, que durante la jornada de este sábado solo uno de los monoplazas ha podido salir a pista. Lance Stroll no ha hecho acto de presencia ni en la FP3 ni en toda la clasificación. Un nuevo batacazo que impide, así, a la escudería evolucionar y coger rodaje. Un supuesto "problema con ICE" ha condicionado por completo el día del canadiense, que ha tenido que ver desde el box cómo Fernando Alonso intentaba una de las machadas más bestias. Y es que con un monoplaza deficiente, lejos de ser competitivo y con infinitos problemas de motor, el español ha rozado la Q2. Si bien lo ha hecho 'gracias' a las ausencia de Stroll y Carlos Sainz, y al accidente de Max Verstappen, la realidad es que Alonso ha rebajado la distancia respecto a los más rápidos de la sesión. Un punto positivo entre tanta negatividad que, eso sí, no se trasladará a la carrera de este domingo. Terminar el GP de Australia se antoja una misión directamente imposible.

"Ha sido difícil. No creo que haya cambiado nada, pero nos ha hecho cambiar a todos en el garaje. Los mecánicos han trabajado a fondo, llevan toda la semana cambiando unidades de potencia día y noche. En el otro lado del garaje, no han podido dar una sola vuelta en los Libres 3 y la clasificaciones con Lance Stroll, con muy mala suerte. Pero sales a pista, estás en la pelea con algunos coches y es mucho mejor que ser el último destacado, como éramos el viernes. Puede que ayude a encender un poco la motivación en el garaje, y los pilotos tenemos la responsabilidad de mantener alta la moral del equipo en momentos difíciles", cuenta el asturiano en AS.

Fernando Alonso ve así la carrera en Melbourne

Si bien el AMR26 de Fernando Alonso ha aguantado el día de hoy, el cómo aguantará la carrera es una incertidumbre. El español ha sido claro al respecto tras la clasificación y en Aston Martin lo tienen muy claro: ante cualquier dato anómalo que aparezca, el coche irá al garaje para garantizar su presencia en el próximo GP de China. "Seremos flexibles, monitorizaremos la situación en cada vuelta. Como dijo Adrian, vamos cortos de recambios y China es la semana que viene. Espero que podamos dar tantas vueltas como sea posible, ojalá casi toda la carrera, pero al primer síntoma de que algo puede ir mal, no podemos arriesgar por rodar y comprometer el próximo fin de semana. Debemos ser muy flexibles", cuenta el asturiano.

Un Alonso, eso sí, que sigue sacando pecho y reclamando unidad. "La unidad de potencia es lo que es, sabemos que hay un déficit de potencia y eso será más difícil de resolver, pero trataremos de ayudar a Honda. Hay muchos recursos de Aston Martin que se cambian a Honda para mejorar la situación. Somos un equipo, nos ayudamos los unos a otros y buscaremos soluciones en el corto plazo", zanja.