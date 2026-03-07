Andrea Esteban 07 MAR 2026 - 10:43h.

El delantero prefiere centrarse en el presente y no obsesionarse con la selección

La autocrítica de Borja Iglesias por la derrota del Celta con el Real Madrid: "No he estado tan preciso como otros días"

Compartir







El buen momento de Borja Iglesias con el RC Celta de Vigo ha reabierto el debate sobre sus opciones de regresar a la Selección española de fútbol. El delantero gallego atraviesa una etapa positiva en Balaídos y, aunque no oculta su ilusión por disputar el próximo Copa Mundial de la FIFA 2026, deja claro que su foco está en rendir con su equipo.

Un sueño que sigue presente

El atacante celeste reconoce que el Mundial es una meta que siempre está en la cabeza de cualquier futbolista, pero evita convertirlo en una obsesión. Para él, la clave pasa por centrarse en el día a día y en su rendimiento sobre el terreno de juego.

“Yo hago mi parte de ayudar al equipo y aportar”, explicó el delantero, que prefiere dejar cualquier posible convocatoria en manos del seleccionador y centrarse en lo que depende de él.

Su experiencia y regularidad lo mantienen como uno de los delanteros españoles más fiables del campeonato, algo que podría volver a abrirle las puertas del combinado nacional.

PUEDE INTERESARTE Por qué el Deportivo de La Coruña no quiere remodelar Riazor para el Mundial 2030

Feliz en Balaídos

Más allá de cualquier objetivo internacional, Iglesias se muestra satisfecho con su situación actual en Vigo. El delantero destaca el ambiente del club y el momento que vive en el equipo.

“Soy muy afortunado de jugar aquí, lo disfruto mucho y lo disfrutaré hasta el final”, aseguró el futbolista, dejando claro que su prioridad es seguir aportando al Celta.

Con el Mundial todavía en el horizonte, Iglesias sabe que la mejor manera de acercarse a esa cita pasa por mantener su nivel en el club. Mientras tanto, el delantero continúa centrado en ayudar al equipo y disfrutar del fútbol en Balaídos.