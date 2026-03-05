Fran Fuentes 05 MAR 2026 - 18:41h.

Se pide a la UEFA y FIFA que vele por la integridad de las y los profesionales del fútbol

Luis de la Fuente se pronuncia por la sede de la Finalissima: "Mientras no se pueda jugar allí, buscar otra"

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha emitido un comunicado en el que expresa su más profundo rechazo a que la Selección Española Femenina de Fútbol viaje a Turquía, zona de riesgo potencial por su cercanía con Irak, en pleno conflicto armado en Oriente Medio. Las jugadoras de Sonia Bermúdez tendrían que viajar a ese país para enfrentarse a Ucrania en la fase de clasificación para la Eurocopa femenina. Si bien su vuelo ya se ha retrasado. ahora la AFE recuerda a la UEFA que debe velar por la seguridad e integridad de las jugadoras. Del mismo modo, hacen extensible la petición de cara a la Finalíssima, que la Selección masculina debería disputar en el Lusail Stadium de Qatar.

De este modo, el sindicato muestra su preocupación por el contexto internacional en el que debería disputarse el encuentro. Asimismo, considera que el desplazamiento de la selección española femenina a Turquía para enfrentarse a Ucrania en el partido clasificatorio para el Mundial de 2027 no reúne las condiciones de seguridad adecuadas para las futbolistas. La AFE entiende que, por encima de cualquier compromiso deportivo o calendario competitivo, debe prevalecer siempre la protección de la integridad física de las jugadoras.

La situación geopolítica actual en la región genera un escenario de gran incertidumbre que, a su juicio, no puede pasarse por alto. El sindicato advierte de que, en el contexto actual, determinados lugares pueden convertirse en objetivos de ataques con misiles y que el espacio aéreo podría cerrarse de manera repentina y sin previo aviso. Una circunstancia que, según subraya la asociación, podría dejar a las futbolistas y a la expedición en una situación complicada desde el punto de vista logístico y de seguridad.

Ante este escenario, AFE exige a los organismos competentes, comenzando por la UEFA, que revisen la planificación del partido. En principio no se pide la cancelación del encuentro, sino que se estudien alternativas que permitan garantizar plenamente la seguridad de las jugadoras. El sindicato considera que existen opciones para reubicar el encuentro o adoptar medidas que eviten exponer a las futbolistas a un contexto que podría implicar riesgos innecesarios.

La asociación también ha querido ampliar esta reflexión a otros compromisos internacionales previstos en el calendario del fútbol. En concreto, se ha referido a la Finalissima que deben disputar las selecciones masculinas de España y Argentina y que tiene prevista su celebración en Qatar. Desde AFE se insiste en que este tipo de encuentros no deberían programarse en zonas de conflicto si existe la mínima posibilidad de que ello pueda comprometer la seguridad de los futbolistas.