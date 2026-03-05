Celia Pérez 05 MAR 2026 - 11:32h.

El organismo señaló que se están manteniendo conversaciones con los organizadores

Madrid aparece como opción para la Finalissima: ¿qué estadios podrían albergar el España vs Argentina?

La Finalissima, el duelo entre los campeones de Europa y América que deberían disputar la selección española y la argentina en el estadio de Lusail (Catar) el próximo día 27, es una gran incógnita. La confrontación bélica entre Estados Unidos e Israel con Irán, que ha implicado a buena parte de los países de esta zona de Oriente Medio, ha provocado que el punto de mira se ponga en la disputa del partido.

Tras muchos rumores, la UEFA ha decidido pronunciarse e informar este jueves de que "no se está considerando ninguna sede alternativa" de la Finalissima entre España y Argentina y que la decisión definitiva se tomará a finales de la próxima semana. El organismo señaló que se están manteniendo conversaciones con los organizadores cataríes, de los que valoró el "enorme esfuerzo" que están haciendo para que "el partido sea un éxito", apuntaron fuentes del máximo organismos del fútbol europeo.

"Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región (...) Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa", remarcaron desde la UEFA en relación con el estadio que albergará el duelo entre los campeones de Europa y América.

La intervención militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado y la respuesta del régimen de Teherán con bombardeos contra puntos de los países vecinos, entre ellos Catar, alimentaron el debate sobre el posible cambio de sede del partido.

La Asociación de Fútbol de Catar (QFA) anunció el domingo el aplazamiento de todos los torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona hasta nuevo anuncio, pero sin mencionar el partido entre España y Argentina.

La UEFA, la Conmebol y la FIFA se mantienen en contacto con las autoridades cataríes con el fin de tomar una decisión definitiva. Además del encuentro oficial, están programados algunos amistosos en el emirato, como el Catar-Argentina el 31 de marzo o el España-Egipto un día antes.