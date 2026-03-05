Diego Páez de Roque Madrid, 05 MAR 2026 - 17:31h.

Dean Huijsen registra mejores datos que cualquier central del Real Madrid

Aunque comenzó siendo uno de los fichajes revelación del campeonato, el nivel de Dean Huijsen en el Real Madrid ha ido disminuyendo tras el paso de los meses. En el Mundial de Clubes parecía que sería un pilar fundamental en el equipo blanco, pero ha perdido el protagonismo por su rendimiento y las lesiones e incluso ha sido pitado por la afición en el Bernabéu.

Se ha perdido varios partidos por diferentes lesiones, como el de Champions contra el Manchester City o la derrota en El Sadar, pero sus números siguen siendo superiores a cualquier central del club blanco.

El Big Data respalda a Dean Huijsen

Desde ElDesmarque hemos acudido al Laboratorio de Driblab para analizar la temporada del central internacional con la Selección Española. Indagando entre sus métricas, destaca en varios datos defensivos clave por encima de sus compañeros de equipo.

Esta temporada, Álvaro Arbeloa -y Xabi Alonso- ha contado con tres centrales sanos. Eder Militao sufrió una dura lesión a principios de temporada y no jugará en lo que resta de campaña, mientras que David Alaba se ha perdido muchos partidos por una larga lesión muscular, por lo que apenas ha sumado minutos. Ante esta situación, únicamente ha podido contar con Dean Huijsen, Antonio Rüdiger y Raúl Asencio.

Teniendo únicamente en cuenta los datos en LALIGA EA SPORTS, hay varias métricas en las que supera a sus dos competidores por el puesto de central. En el aspecto defensivo, registra un mejor porcentaje de éxito en sus entradas, con un 86,4%, además de completar más tackles cada 90 minutos.

Huijsen también logra interceptar más balones que sus compañeros, e incluso se coloca como uno de los mejores de LALIGA en este apartado, con 2,72 intercepciones cada 90 minutos. Su destacada altura le permite ganar más duelos aéreos que cualquiera, aunque con un porcentaje de acierto similar a sus compañeros.

Ya en el aspecto asociativo, destaca en su gran golpeo en largo, con 4,79 completados por 90 minutos, con una precisión del 72,7%. Sin embargo, es también con balón donde pierde respecto a Asencio y Rüdiger, con un ligero porcentaje de acierto en el pase inferior y con más pérdidas peligrosas (a 40 metros o menos de su portería), la gran faceta a mejorar por el central nacido en Ámsterdam.

Su puesto en la Selección Española

Debido a su nivel más reciente, algunos aficionados se están planteando si debe ir o no a la Selección Española con la Finalissima y el Mundial a la vuelta de la esquina. Lo cierto es que, pese a su bajón, sigue registrando datos muy positivos en la temporada completa respecto a sus competidores.

Es cierto que hay futbolistas que destacan por encima del madridista en aspectos tanto defensivos como ofensivos, como Pau Cubarsí o Marc Pubill, pero no distan tanto de los posibles titulares e incluso supera a algunos de los fijos, como Dani Vivian o Aymeric Laporte, por lo que, por rendimiento, podría entrar en las convocatorias de Luis de la Fuente.